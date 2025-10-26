الرابطة الثانية: نتائج مباريات المجموعة الثانية
في ما يلي نتائج مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الخاصة بـالمجموعة الثانية التي جرت اليوم الأحد:
الأحد 26 أكتوبر 2025
ملعب فرحات حشاد بأريانة
جمعية أريانة هلال الرديف 2 - 1
الملعب البلدي بقربة
النادي القربي القلعة الرياضية 0 - 0
ملعب الطويهري بجندوبة
جندوبة الرياضية اتحاد قصور الساف 1 - 0
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين مستقبل القصرين 0 - 1
ملعب سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيد الملعب القابسي 2 - 6
ملعب بوشمة
أمل بوشمة نسر جلمة 2 - 1
ملعب قفصة
قوافل قفصة تقدم ساقية الدائر 1 - 2
الترتيب – المجموعة الثانية| الترتيب | الفريق | ن | ل |
| ------- | ------------------ | -- | - |
| 1 | تقدم ساقية الداير | 12 | 6 |
| 2 | القلعة الرياضية | 11 | 6 |
| 3 | جمعية أريانة | 10 | 5 |
| 4 | مستقبل القصرين | 10 | 6 |
| 5 | جندوبة الرياضية | 10 | 6 |
| 6 | الملعب القابسي | 9 | 5 |
| 7 | أمل بوشمة | 9 | 6 |
| 8 | اتحاد قصور الساف | 8 | 6 |
| 9 | قوافل قفصة | 8 | 6 |
| 10 | النادي القربي | 6 | 6 |
| 11 | سبورتينغ المكنين | 5 | 6 |
| 12 | هلال الرديف | 5 | 6 |
| 13 | نسر جلمة | 2 | 6 |
| 14 | أولمبيك سيدي بوزيد | 2 | 6 |
المجموعة الأولى
السبت 25 أكتوبر 2025* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة هلال الشابة 1 - 1
* أمل حمام سوسة بعث بوحجلة 1 - 0
* مكارم المهدية هلال مساكن 1 - 2
* محيط قرقنة كوكب عقارب 3 - 1
* اتحاد تطاوين جمعية مقرين 3 - 0
الاثنين 27 أكتوبر 2025* سبورتينغ بن عروس اتحاد بوسالم – (14:30) الحكم: هيثم القصعي
* نادي حمام الأنف سكك الحديد الصفاقسي – (14:30) الحكم: سفيان الورتاني
الترتيب – المجموعة الأولى| الترتيب | الفريق | ن | ل |
| ------- | ----------------------------- | -- | - |
| 1 | اتحاد تطاوين | 14 | 6 |
| 2 | هلال مساكن | 11 | 6 |
| 3 | نادي حمام الأنف | 10 | 5 |
| 4 | بعث بوحجلة | 10 | 6 |
| 5 | هلال الشابة | 9 | 6 |
| 6 | سبورتينغ بن عروس | 8 | 5 |
| 7 | أمل حمام سوسة | 8 | 6 |
| 8 | محيط قرقنة | 6 | 6 |
| 9 | جمعية مقرين | 6 | 6 |
| 10 | سكك الحديد الصفاقسي | 5 | 5 |
| 11 | اتحاد بوسالم | 5 | 5 |
| 12 | الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 5 | 6 |
| 13 | مكارم المهدية | 5 | 6 |
| 14 | كوكب عقارب | 5 | 6 |
