Babnet   Latest update 18:05 Tunis

الرابطة الثانية: نتائج مباريات المجموعة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Octobre 2025 - 17:23 قراءة: 2 د, 45 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الخاصة بـالمجموعة الثانية التي جرت اليوم الأحد:

الأحد 26 أكتوبر 2025


 ملعب فرحات حشاد بأريانة

جمعية أريانة هلال الرديف 2 - 1

الملعب البلدي بقربة
النادي القربي القلعة الرياضية 0 - 0

ملعب الطويهري بجندوبة
جندوبة الرياضية اتحاد قصور الساف 1 - 0

ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين مستقبل القصرين 0 - 1

ملعب سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيد الملعب القابسي 2 - 6

ملعب بوشمة
أمل بوشمة نسر جلمة 2 - 1

ملعب قفصة
قوافل قفصة تقدم ساقية الدائر 1 - 2

الترتيب – المجموعة الثانية

| الترتيب | الفريق | ن | ل |
| ------- | ------------------ | -- | - |
| 1 | تقدم ساقية الداير | 12 | 6 |
| 2 | القلعة الرياضية | 11 | 6 |
| 3 | جمعية أريانة | 10 | 5 |
| 4 | مستقبل القصرين | 10 | 6 |
| 5 | جندوبة الرياضية | 10 | 6 |
| 6 | الملعب القابسي | 9 | 5 |
| 7 | أمل بوشمة | 9 | 6 |
| 8 | اتحاد قصور الساف | 8 | 6 |
| 9 | قوافل قفصة | 8 | 6 |
| 10 | النادي القربي | 6 | 6 |
| 11 | سبورتينغ المكنين | 5 | 6 |
| 12 | هلال الرديف | 5 | 6 |
| 13 | نسر جلمة | 2 | 6 |
| 14 | أولمبيك سيدي بوزيد | 2 | 6 |

المجموعة الأولى

السبت 25 أكتوبر 2025

* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة هلال الشابة 1 - 1
* أمل حمام سوسة بعث بوحجلة 1 - 0
* مكارم المهدية هلال مساكن 1 - 2
* محيط قرقنة كوكب عقارب 3 - 1
* اتحاد تطاوين جمعية مقرين 3 - 0

الاثنين 27 أكتوبر 2025

* سبورتينغ بن عروس اتحاد بوسالم – (14:30) الحكم: هيثم القصعي
* نادي حمام الأنف سكك الحديد الصفاقسي – (14:30) الحكم: سفيان الورتاني

الترتيب – المجموعة الأولى

| الترتيب | الفريق | ن | ل |
| ------- | ----------------------------- | -- | - |
| 1 | اتحاد تطاوين | 14 | 6 |
| 2 | هلال مساكن | 11 | 6 |
| 3 | نادي حمام الأنف | 10 | 5 |
| 4 | بعث بوحجلة | 10 | 6 |
| 5 | هلال الشابة | 9 | 6 |
| 6 | سبورتينغ بن عروس | 8 | 5 |
| 7 | أمل حمام سوسة | 8 | 6 |
| 8 | محيط قرقنة | 6 | 6 |
| 9 | جمعية مقرين | 6 | 6 |
| 10 | سكك الحديد الصفاقسي | 5 | 5 |
| 11 | اتحاد بوسالم | 5 | 5 |
| 12 | الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 5 | 6 |
| 13 | مكارم المهدية | 5 | 6 |
| 14 | كوكب عقارب | 5 | 6 |


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317347


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 26 أوكتوبر 2025 | 4 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:58
17:31
15:05
12:10
06:37
05:10
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet36°
24° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-21
23°-18
25°-17
27°-17
28°-19
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    