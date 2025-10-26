الرابطة الثانية: نتائج مباريات المجموعة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي نتائج مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الخاصة بـالمجموعة الثانية التي جرت اليوم الأحد:



الأحد 26 أكتوبر 2025





ملعب فرحات حشاد بأريانة



جمعية أريانة هلال الرديف 2 - 1



الملعب البلدي بقربة

النادي القربي القلعة الرياضية 0 - 0



ملعب الطويهري بجندوبة

جندوبة الرياضية اتحاد قصور الساف 1 - 0



ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين مستقبل القصرين 0 - 1



ملعب سيدي بوزيد

أولمبيك سيدي بوزيد الملعب القابسي 2 - 6



ملعب بوشمة

أمل بوشمة نسر جلمة 2 - 1



ملعب قفصة

قوافل قفصة تقدم ساقية الدائر 1 - 2



الترتيب – المجموعة الثانية

| الترتيب | الفريق | ن | ل |

| ------- | ------------------ | -- | - |

| 1 | تقدم ساقية الداير | 12 | 6 |

| 2 | القلعة الرياضية | 11 | 6 |

| 3 | جمعية أريانة | 10 | 5 |

| 4 | مستقبل القصرين | 10 | 6 |

| 5 | جندوبة الرياضية | 10 | 6 |

| 6 | الملعب القابسي | 9 | 5 |

| 7 | أمل بوشمة | 9 | 6 |

| 8 | اتحاد قصور الساف | 8 | 6 |

| 9 | قوافل قفصة | 8 | 6 |

| 10 | النادي القربي | 6 | 6 |

| 11 | سبورتينغ المكنين | 5 | 6 |

| 12 | هلال الرديف | 5 | 6 |

| 13 | نسر جلمة | 2 | 6 |

| 14 | أولمبيك سيدي بوزيد | 2 | 6 |



المجموعة الأولى

السبت 25 أكتوبر 2025

* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة هلال الشابة 1 - 1

* أمل حمام سوسة بعث بوحجلة 1 - 0

* مكارم المهدية هلال مساكن 1 - 2

* محيط قرقنة كوكب عقارب 3 - 1

* اتحاد تطاوين جمعية مقرين 3 - 0



الاثنين 27 أكتوبر 2025

* سبورتينغ بن عروس اتحاد بوسالم – (14:30) الحكم: هيثم القصعي

* نادي حمام الأنف سكك الحديد الصفاقسي – (14:30) الحكم: سفيان الورتاني



الترتيب – المجموعة الأولى

| الترتيب | الفريق | ن | ل |

| ------- | ----------------------------- | -- | - |

| 1 | اتحاد تطاوين | 14 | 6 |

| 2 | هلال مساكن | 11 | 6 |

| 3 | نادي حمام الأنف | 10 | 5 |

| 4 | بعث بوحجلة | 10 | 6 |

| 5 | هلال الشابة | 9 | 6 |

| 6 | سبورتينغ بن عروس | 8 | 5 |

| 7 | أمل حمام سوسة | 8 | 6 |

| 8 | محيط قرقنة | 6 | 6 |

| 9 | جمعية مقرين | 6 | 6 |

| 10 | سكك الحديد الصفاقسي | 5 | 5 |

| 11 | اتحاد بوسالم | 5 | 5 |

| 12 | الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 5 | 6 |

| 13 | مكارم المهدية | 5 | 6 |

