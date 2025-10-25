Babnet   Latest update 18:49 Tunis

الرابطة الثانية: انطلاقة قوية لاتحاد تطاوين وهلال مساكن في الدفعة الأولى من الجولة السادسة

Publié le Samedi 25 Octobre 2025 - 17:23
      
افتُتحت اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، منافسات الدفعة الأولى من مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، حيث شهدت المجموعة الأولى نتائج هامة عززت موقع اتحاد تطاوين في الصدارة، فيما واصل هلال مساكن ملاحقته بفوز ثمين خارج القواعد.

نتائج المجموعة الأولى – السبت 25 أكتوبر 2025


* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة 1 – 1 هلال الشابة

* أمل حمام سوسة 1 – 0 بعث بوحجلة
* مكارم المهدية 1 – 2 هلال مساكن
* محيط قرقنة 3 – 1 كوكب عقارب
* اتحاد تطاوين 3 – 0 جمعية مقرين

وتُستكمل مباريات هذه المجموعة يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025:

* سبورتينغ بن عروس – اتحاد بوسالم (ملعب الهادي بن رمضان – س 14:30)
* نادي حمام الأنف – سكك الحديد الصفاقسي (ملعب حمام الأنف – س 14:30)

ترتيب مؤقت للمجموعة الأولى

| الفريق | النقاط | المقابلات |
| ----------------------------- | ------ | --------- |
| اتحاد تطاوين | 14 | 6 |
| هلال مساكن | 11 | 6 |
| نادي حمام الأنف | 10 | 5 |
| بعث بوحجلة | 10 | 6 |
| هلال الشابة | 9 | 6 |
| سبورتينغ بن عروس | 8 | 5 |
| أمل حمام سوسة | 8 | 6 |
| محيط قرقنة | 6 | 6 |
| جمعية مقرين | 6 | 6 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 5 | 5 |
| اتحاد بوسالم | 5 | 5 |
| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 5 | 6 |
| مكارم المهدية | 5 | 6 |
| كوكب عقارب | 5 | 6 |

المجموعة الثانية – مباريات الأحد 26 أكتوبر 2025 (س 14:30)

تُلعب كل مباريات الدفعة الأولى يوم الأحد وفق البرنامج التالي:

* جمعية أريانة – هلال الرديف (ملعب فرحات حشاد بأريانة)
* النادي القربي – القلعة الرياضية (الملعب البلدي بقربة)
* جندوبة الرياضية – اتحاد قصور الساف (ملعب الطويهري بجندوبة)
* سبورتينغ المكنين – مستقبل القصرين (ملعب المكنين)
* أولمبيك سيدي بوزيد – الملعب القابسي (ملعب سيدي بوزيد)
* أمل بوشمة – نسر جلمة (ملعب بوشمة)
* قوافل قفصة – تقدم ساقية الداير (ملعب قفصة)

الترتيب المؤقت للمجموعة الثانية

| الفريق | النقاط | المقابلات |
| ------------------ | ------ | --------- |
| القلعة الرياضية | 10 | 5 |
| تقدم ساقية الداير | 9 | 5 |
| اتحاد قصور الساف | 8 | 5 |
| قوافل قفصة | 8 | 5 |
| جمعية أريانة | 7 | 4 |
| مستقبل القصرين | 7 | 5 |
| جندوبة الرياضية | 7 | 5 |
| الملعب القابسي | 6 | 4 |
| أمل بوشمة | 6 | 5 |
| سبورتينغ المكنين | 5 | 5 |
| النادي القربي | 5 | 5 |
| هلال الرديف | 5 | 5 |
| نسر جلمة | 2 | 5 |
| أولمبيك سيدي بوزيد | 2 | 5 |


