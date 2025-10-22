Babnet   Latest update 09:52 Tunis

دورة التحدي بريست بفرنسا للتنس: التونسي معز الشرقي يغادر من الدور السادس عشر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfcb4a9ed612.00978229_imelofjkgnhpq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 - 09:38 قراءة: 0 د, 23 ث
      
انهزم لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 144 عالميا أمس الثلاثاء في الدور السادس عشر من منافسات دورة التحدي بريست بفرنسا امام الفرنسي بوكيي ارتور المصنف 230 عالميا بنتيجة 0-2 (4-6 و2-6).
وكان الشرقي خرج من الدور الاول لبطولة اولبيا الايطالية التي دارت الاسبوع المنقضي بعد خسارته امام الليتواني ايداس بوتفيلاس المصنف 291 عالميا بنتيجة 0-2 (4-6 و2-6).
يذكر أن الشرقي كان توّج خلال السنة الجارية بدورة التحدي هيرسونيسوس باليونان ودورة التحدي بورتو بالبرتغال بالاضافة الى دورة المستقبل الدولية بالمنستير.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317072


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 أوكتوبر 2025 | 30 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:36
15:10
12:11
06:33
05:07
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet28°
22° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
29°-20
28°-20
30°-20
34°-22
  • Avoirs en devises
    24848,0

  • (21/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,93093 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/10)   784,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:52 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    