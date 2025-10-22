دورة التحدي بريست بفرنسا للتنس: التونسي معز الشرقي يغادر من الدور السادس عشر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfcb4a9ed612.00978229_imelofjkgnhpq.jpg width=100 align=left border=0>

انهزم لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 144 عالميا أمس الثلاثاء في الدور السادس عشر من منافسات دورة التحدي بريست بفرنسا امام الفرنسي بوكيي ارتور المصنف 230 عالميا بنتيجة 0-2 (4-6 و2-6).

وكان الشرقي خرج من الدور الاول لبطولة اولبيا الايطالية التي دارت الاسبوع المنقضي بعد خسارته امام الليتواني ايداس بوتفيلاس المصنف 291 عالميا بنتيجة 0-2 (4-6 و2-6).

يذكر أن الشرقي كان توّج خلال السنة الجارية بدورة التحدي هيرسونيسوس باليونان ودورة التحدي بورتو بالبرتغال بالاضافة الى دورة المستقبل الدولية بالمنستير.