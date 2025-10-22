دورة التحدي بريست بفرنسا للتنس: التونسي معز الشرقي يغادر من الدور السادس عشر
انهزم لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 144 عالميا أمس الثلاثاء في الدور السادس عشر من منافسات دورة التحدي بريست بفرنسا امام الفرنسي بوكيي ارتور المصنف 230 عالميا بنتيجة 0-2 (4-6 و2-6).
وكان الشرقي خرج من الدور الاول لبطولة اولبيا الايطالية التي دارت الاسبوع المنقضي بعد خسارته امام الليتواني ايداس بوتفيلاس المصنف 291 عالميا بنتيجة 0-2 (4-6 و2-6).
يذكر أن الشرقي كان توّج خلال السنة الجارية بدورة التحدي هيرسونيسوس باليونان ودورة التحدي بورتو بالبرتغال بالاضافة الى دورة المستقبل الدولية بالمنستير.
