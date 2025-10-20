Babnet   Latest update 14:19 Tunis

بطولة بريست للتنس: التونسي معز الشرقي يستهل مشواره غدا بملاقاة الفرنسي بوكيي ارتور

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfcb4a9ed612.00978229_imelofjkgnhpq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 20 Octobre 2025 - 13:05
      
يستهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 145 عالميا غدا الثلاثاء مشواره في منافسات بطولة بريست الفرنسية للتنس وذلك بملاقاة اللاعب الفرنسي بوكيي ارتور المصنف 230 عالميا.
وكان الشرقي قد خرج من الدور الاول لبطولة اولبيا الايطالية التي دارت الاسبوع المنقضي اثر خسارته امام الليتواني ايداس بوتفيلاس المصنف 291 عالميا بنتيجة صفر-2 (4-6 و2-6).
يذكر أن معز الشرقي توّج خلال السنة الجارية بدورة التحدي هيرسونيسوس باليونان ودورة التحدي بورتو بالبرتغال بالاضافة الى دورة المستقبل الدولية بالمنستير.


