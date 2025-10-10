البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة الخامسة - المجموعة الثانية - الدفعة الأولى): النتائج والترتيب
دارت مساء اليوم الجمعة مباريات الدفعة الأولى من الجولة الخامسة ضمن المجموعة الثانية من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، وأسفرت عن النتائج التالية:
نتائج المجموعة الثانية
* الملعب النابلي – جمعية الحمامات : 75 – 67
(قاعة بئر شلوف بنابل)
* الاتحاد المنستيري – اتحاد الأنصار : 72 – 62
(قاعة المزالي بالمنستير)
السبت 11 أكتوبر 2025
النجم الرادسي – شبيبة القيروان (قاعة توفيق بوهيمة برادس، الساعة 18:00)*
الترتيب المؤقت للمجموعة الثانية| الفريق | النقاط | المقابلات |
| ----------------- | ------ | --------- |
| الاتحاد المنستيري | 9 | 5 |
| الملعب النابلي | 9 | 5 |
| النجم الرادسي | 6 | 4 |
| جمعية الحمامات | 6 | 5 |
| شبيبة القيروان | 5 | 3 |
| اتحاد الأنصار | 4 | 4 |
مباريات المجموعة الأولى (السبت 11 أكتوبر 2025) النادي الإفريقي – نادي كرة السلة بالمهدية (قاعة القرجاني، الساعة 13:00)*
الدالية الرياضية بقرمبالية – شبيبة المنازه (قاعة قرمبالية، الساعة 18:00)*
النجم الساحلي – نجم حلق الوادي (قاعة أولمبي سوسة، الساعة 18:00)*
الترتيب المؤقت للمجموعة الأولى| الفريق | النقاط | المقابلات |
| -------------------------- | ------ | --------- |
| النادي الإفريقي | 8 | 4 |
| النجم الساحلي | 7 | 4 |
| شبيبة المنازه | 6 | 4 |
| نادي كرة السلة بالمهدية | 5 | 4 |
| النجم الرياضي بحلق الوادي | 5 | 4 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 4 | 5 |
