البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة الخامسة - المجموعة الثانية - الدفعة الأولى): النتائج والترتيب

دارت مساء اليوم الجمعة مباريات الدفعة الأولى من الجولة الخامسة ضمن المجموعة الثانية من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، وأسفرت عن النتائج التالية:



نتائج المجموعة الثانية





* الملعب النابلي – جمعية الحمامات : 75 – 67



(قاعة بئر شلوف بنابل)

* الاتحاد المنستيري – اتحاد الأنصار : 72 – 62

(قاعة المزالي بالمنستير)



السبت 11 أكتوبر 2025



النجم الرادسي – شبيبة القيروان (قاعة توفيق بوهيمة برادس، الساعة 18:00)*



الترتيب المؤقت للمجموعة الثانية

| الفريق | النقاط | المقابلات |

| ----------------- | ------ | --------- |

| الاتحاد المنستيري | 9 | 5 |

| الملعب النابلي | 9 | 5 |

| النجم الرادسي | 6 | 4 |

| جمعية الحمامات | 6 | 5 |

| شبيبة القيروان | 5 | 3 |

| اتحاد الأنصار | 4 | 4 |



مباريات المجموعة الأولى (السبت 11 أكتوبر 2025)

النادي الإفريقي – نادي كرة السلة بالمهدية (قاعة القرجاني، الساعة 13:00)*

الدالية الرياضية بقرمبالية – شبيبة المنازه (قاعة قرمبالية، الساعة 18:00)*

النجم الساحلي – نجم حلق الوادي (قاعة أولمبي سوسة، الساعة 18:00)*



الترتيب المؤقت للمجموعة الأولى

| الفريق | النقاط | المقابلات |

| -------------------------- | ------ | --------- |

| النادي الإفريقي | 8 | 4 |

| النجم الساحلي | 7 | 4 |

| شبيبة المنازه | 6 | 4 |

| نادي كرة السلة بالمهدية | 5 | 4 |

| النجم الرياضي بحلق الوادي | 5 | 4 |

