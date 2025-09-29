وزير التجهيز والإسكان يتفقد أشغال القسط الأول من مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68daef81d90395.96453832_pjkeqlfhnomig.jpg width=100 align=left border=0>

أدّى وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، صباح اليوم الاثنين، زيارة ميدانية إلى حضيرة القسط الأول من مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة على مستوى منطقة سانغوبان – جبل الجلود، حيث اجتمع بممثلي مجمع المقاولات ومكاتب الدراسات، بحضور المدير العام للجسور والطرقات.



ووفق بلاغ للوزارة، تم خلال الجلسة استعراض مدى تقدم الأشغال والاطلاع على المراحل المنجزة والمراحل المقبلة، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المقاولة وإيجاد الحلول الكفيلة بضمان تواصل الأشغال دون تعطيل.

