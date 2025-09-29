Babnet   Latest update 07:42 Tunis

وزير التجهيز والإسكان يتفقد أشغال القسط الأول من مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68daef81d90395.96453832_pjkeqlfhnomig.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 21:41 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أدّى وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، صباح اليوم الاثنين، زيارة ميدانية إلى حضيرة القسط الأول من مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة على مستوى منطقة سانغوبان – جبل الجلود، حيث اجتمع بممثلي مجمع المقاولات ومكاتب الدراسات، بحضور المدير العام للجسور والطرقات.

ووفق بلاغ للوزارة، تم خلال الجلسة استعراض مدى تقدم الأشغال والاطلاع على المراحل المنجزة والمراحل المقبلة، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المقاولة وإيجاد الحلول الكفيلة بضمان تواصل الأشغال دون تعطيل.



وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بآجال إنجاز هذا القسط في موفى سنة 2026، داعيًا إلى تسريع نسق الأشغال وتعزيز المتابعة المستمرة، بما يضمن احترام معايير الجودة والسلامة المعتمدة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315730


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | 8 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:32
12:16
06:14
04:48
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet31°
23° Babnet
الــرياح:
1.34 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
28°-22
25°-20
23°-19
23°-19
  • Avoirs en devises
    24778,1

  • (29/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41416 DT        1$ =2,92373 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/09)   993,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    