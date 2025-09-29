بطولة الرابطة 2 – الجولة الثانية: نتائج الدفعة الثالثة والترتيب
أسفرت منافسات الدفعة الثالثة من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي جرت اليوم الاثنين، عن فوز كلّ من نادي حمام الأنف وجمعية مقرين على حساب سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي بالنتيجة ذاتها (2 – 1).
نتائج المجموعة الأولى:
* الاثنين 29 سبتمبر 2025
• نادي حمام الأنف – سبورتينغ بن عروس (2 – 1)
• جمعية مقرين – سكك الحديد الصفاقسي (2 – 1)
* الأحد 28 سبتمبر 2025
• أمل حمام سوسة – مكارم المهدية (0 – 0)
* السبت 27 سبتمبر 2025
• الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – اتحاد بوسالم (4 – 0)
• هلال الشابة – كوكب عقارب (2 – 0)
• محيط قرقنة – بعث بوحجلة (0 – 1)
• اتحاد تطاوين – هلال مساكن (1 – 0)
📊 الترتيب – المجموعة الأولى:1. بعث بوحجلة – 6 ن
2. هلال الشابة – 4 ن
3. مكارم المهدية – 4 ن
4. اتحاد تطاوين – 4 ن
5. سبورتينغ بن عروس – 3 ن
6. الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – 3 ن
7. هلال مساكن – 3 ن
8. جمعية مقرين – 3 ن
9. نادي حمام الأنف – 3 ن
10. أمل حمام سوسة – 2 ن
11. سكك الحديد الصفاقسي – 1 ن
12. كوكب عقارب – 1 ن
13. اتحاد بوسالم – 1 ن
14. محيط قرقنة – 0 ن
نتائج المجموعة الثانية:* جمعية أريانة – مستقبل القصرين (2 – 1)
* النادي القربي – قوافل قفصة (0 – 1)
* جندوبة الرياضية – تقدم ساقية الدائر (2 – 2)
* اتحاد قصور الساف – نسر جلمة (5 – 1)
* أولمبيك سيدي بوزيد – القلعة الرياضية (1 – 2)
* أمل بوشمة – سبورتينغ المكنين (0 – 0)
* هلال الرديف – الملعب القابسي (0 – 0)
📊 الترتيب – المجموعة الثانية:1. القلعة الرياضية – 6 ن
2. سبورتينغ المكنين – 4 ن
3. الملعب القابسي – 4 ن
4. تقدم ساقية الدائر – 4 ن
5. قوافل قفصة – 4 ن
6. هلال الرديف – 4 ن
7. اتحاد قصور الساف – 3 ن
8. جمعية أريانة – 3 ن
9. جندوبة الرياضية – 2 ن
10. أمل بوشمة – 2 ن
11. مستقبل القصرين – 1 ن
12. نسر جلمة – 0 ن
13. أولمبيك سيدي بوزيد – 0 ن
14. النادي القربي – 0 ن
أبرز الملاحظات: بعث بوحجلة واصل انطلاقته القوية بتحقيق الفوز الثاني على التوالي ليتصدر المجموعة الأولى، فيما انفردت القلعة الرياضية بصدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.
