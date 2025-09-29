بطولة الرابطة 2 – الجولة الثانية: نتائج الدفعة الثالثة والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>

أسفرت منافسات الدفعة الثالثة من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي جرت اليوم الاثنين، عن فوز كلّ من نادي حمام الأنف وجمعية مقرين على حساب سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي بالنتيجة ذاتها (2 – 1).



نتائج المجموعة الأولى:

