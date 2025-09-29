حوالي 1,4 مليون شخص من ذوي الإعاقة في تونس.. و13٪ فقط يتمتعون ببطاقة إعاقة

<img src=http://www.babnet.net/images/8/handisport.jpg width=100 align=left border=0>

كشف المعهد الوطني للإحصاء في أحدث بياناته، أنّ عدد السكان الحاملين لإعاقة في تونس يقدّر بحوالي 1 مليون و373 ألف شخص، أي ما يمثل 12,2 بالمائة من مجموع السكان الذين تفوق أعمارهم 5 سنوات، في حين لا تتجاوز نسبة الحاصلين على بطاقة إعاقة 13 بالمائة فقط.



وأوضحت الإحصائيات أنّ أكثر من 375 ألف شخص (3,3٪ من السكان) يعانون من إعاقة عميقة، فيما يبلغ عدد ذوي الإعاقات المتعددة نحو 1,373 مليون شخص، أي ما يعادل 12,2٪ من السكان البالغ عددهم حوالي 11,27 مليون نسمة.

