حوالي 1,4 مليون شخص من ذوي الإعاقة في تونس.. و13٪ فقط يتمتعون ببطاقة إعاقة
كشف المعهد الوطني للإحصاء في أحدث بياناته، أنّ عدد السكان الحاملين لإعاقة في تونس يقدّر بحوالي 1 مليون و373 ألف شخص، أي ما يمثل 12,2 بالمائة من مجموع السكان الذين تفوق أعمارهم 5 سنوات، في حين لا تتجاوز نسبة الحاصلين على بطاقة إعاقة 13 بالمائة فقط.
وأوضحت الإحصائيات أنّ أكثر من 375 ألف شخص (3,3٪ من السكان) يعانون من إعاقة عميقة، فيما يبلغ عدد ذوي الإعاقات المتعددة نحو 1,373 مليون شخص، أي ما يعادل 12,2٪ من السكان البالغ عددهم حوالي 11,27 مليون نسمة.
وبيّنت المعطيات وجود تفاوت بين الوسطين الريفي والحضري:
* نسبة حاملي الإعاقة العميقة في المناطق الريفية بلغت 4,4٪، مقابل 2,9٪ فقط في المناطق الحضرية.
* أما الإعاقات المتعددة، فقد قُدّرت بـ 14,4٪ في الريف مقابل 11,4٪ في المدن.
