استعدادات تونسية للمؤتمر الوزاري للفرنكفونية ومحادثات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dab9be0045d1.12385443_lipqhjemognfk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 29 Septembre 2025
      
مثّلت الاستعدادات للدورة 46 للمؤتمر الوزاري للفرنكفونية محور المحادثة التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، مع الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكفونية لويز موشيكيوابو، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأفادت وزارة الخارجية، في بلاغها الصادر اليوم الإثنين، أنّ المؤتمر الوزاري للفرنكفونية سينعقد يومي 19 و20 نوفمبر 2025 بالعاصمة الرواندية كيغالي، تحت شعار: "دور المرأة في الفضاء الفرنكفوني: ثلاثون سنة بعد مؤتمر بكين".



وفي سياق متصل، التقى الوزير محمد علي النفطي، الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة خالد الخياري، حيث جرى التأكيد على التزام تونس بميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز حضورها في هياكل المنظمة، والانخراط في الأجندة الأممية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.


الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | 8 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:32
12:16
06:14
04:48
الرطــوبة:
% 57
