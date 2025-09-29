Babnet   Latest update 07:42 Tunis

مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تفتتح الموسم الثقافي لمؤسّسة المسرح الوطني التونسي

Bookmark article    Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 19:05 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تفتتح مؤسّسة المسرح الوطني التونسي موسمها الثقافي الجديد (2025-2026) بعرض مسرحيّة "الهاربات"، وهو من تأليف وإخراج وفاء الطبوبي. وسيقع تقديم هذا العمل في عرضين الأول يوم الجمعة 3 أكتوبر والثاني يوم السبت 4 أكتوبر 2025 وذلك بداية من الساعة السابعة مساءً بقاعة الفن الرابع بالعاصمة.

" الهاربات" هو إنتاج مشترك بين المسرح الوطني التونسي وشركة الأسطورة للإنتاج، وبدعمٍ من وزارة الشؤون الثقافية. وهو من تمثيل الفنانة فاطمة بن سعيدان والفنانة منيرة الزكراوي وكذلك لبنى نعمان وأسامة الحنايني وأميمة البحري وصبرين عمر.



ووفق ورقة تقديمية للعمل، تجري أحداث المسرحية في محطة، حيث خمس غريبات وسادسهم رجل، في حالة انتظار. ورغم أن طريقهم مختلف فإنهم يتفقون على الترجل وترك الانتظار الضيق نحو انتظار أوسع في التخيل، أكبر في الغياب، أعمق في الخوف والألم... لقد غيّروا خطوتهم أملا في تغيير طريقهم".


الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | 8 ربيع الثاني 1447
