مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تفتتح الموسم الثقافي لمؤسّسة المسرح الوطني التونسي

تفتتح مؤسّسة المسرح الوطني التونسي موسمها الثقافي الجديد (2025-2026) بعرض مسرحيّة "الهاربات"، وهو من تأليف وإخراج وفاء الطبوبي. وسيقع تقديم هذا العمل في عرضين الأول يوم الجمعة 3 أكتوبر والثاني يوم السبت 4 أكتوبر 2025 وذلك بداية من الساعة السابعة مساءً بقاعة الفن الرابع بالعاصمة.



" الهاربات" هو إنتاج مشترك بين المسرح الوطني التونسي وشركة الأسطورة للإنتاج، وبدعمٍ من وزارة الشؤون الثقافية. وهو من تمثيل الفنانة فاطمة بن سعيدان والفنانة منيرة الزكراوي وكذلك لبنى نعمان وأسامة الحنايني وأميمة البحري وصبرين عمر.

