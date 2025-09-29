Babnet   Latest update 07:42 Tunis

4.5 بالمائة من الأطفال خارج المنظومة التربوية في تونس (المعهد الوطني للإحصاء)

كشف المعهد الوطني للإحصاء في نتائجه التفصيلية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أنّ 4.5٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة يوجدون خارج المنظومة التربوية ولا يتلقون أي تعليم.

وبحسب المعطيات، بلغت نسبة التسرّب المدرسي 3.5٪ أغلبهم من الذكور، من مجموع 3.293.463 طفلًا تمّ إحصاؤهم سنة 2024.



* سجّلت الفئة العمرية 12-16 سنة أعلى نسبة انقطاع بـ 8.1٪.
* تليها الفئة 6-16 سنة بـ 4.5٪.
* ثم الفئة 6-11 سنة بـ 1.6٪.

كما أظهرت النتائج تباينًا جهويًا ملحوظًا:

* نسب الانقطاع تتجاوز في القيروان والمهدية والقصرين.
* مقابل نسب أقل من في بن عروس ومنوبة وأريانة.

وأشار المعهد إلى أنّ 1٪ من الأطفال لم يلتحقوا بالمنظومة التربوية أو التكوينية من الأساس.


