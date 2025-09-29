4.5 بالمائة من الأطفال خارج المنظومة التربوية في تونس (المعهد الوطني للإحصاء)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dab32e32ca87.90937500_ioqjmnehkfplg.jpg width=100 align=left border=0>

كشف المعهد الوطني للإحصاء في نتائجه التفصيلية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أنّ 4.5٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة يوجدون خارج المنظومة التربوية ولا يتلقون أي تعليم.



وبحسب المعطيات، بلغت نسبة التسرّب المدرسي 3.5٪ أغلبهم من الذكور، من مجموع 3.293.463 طفلًا تمّ إحصاؤهم سنة 2024.

