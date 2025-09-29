Babnet   Latest update 07:42 Tunis

معدل الأمية في تونس يبلغ 17.3 بالمائة سنة 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68daaad75d5f74.28169487_ogikhlnmqefjp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 29 Septembre 2025
      
كشف المعهد الوطني للإحصاء في نتائجه الصادرة حول التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أن معدل الأمية في تونس بلغ 17.3 بالمائة من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 11.9 مليون نسمة.

تفاوت بين الجنسين والمناطق


* بلغت نسبة الأمية لدى النساء 22.3٪ مقابل 12.0٪ لدى الرجال.

* برزت الفوارق الجهوية بشكل لافت، إذ سجّلت ولايات جندوبة، القيروان، سيدي بوزيد، القصرين وسليانة أعلى نسب أمية (بين 25 و28.5٪).
* في المقابل، سجّلت ولايتا بن عروس (10.12٪) والمنستير (11.21٪) أدنى نسب الأمية وطنياً.

تحولات لغوية بارزة

* أظهرت النتائج أن ثنائية العربية والفرنسية ما تزال الأكثر انتشاراً بين المتعلمين.
* تضاعفت نسبة المتحدثين بـ ثلاث لغات (عربية–فرنسية–إنجليزية) أربع مرات خلال العقود الماضية، لترتفع من 8.2٪ سنة 1984 إلى 34.1٪ سنة 2024، في انعكاس لتوسع تدريس الإنجليزية في تونس.
* أما نسبة المتحدثين بـ العربية فقط فبقيت مستقرة عند 21.8٪، ما يعكس استمرار وجود شريحة معتبرة ضمن إطار لغوي محدود.


