معدل الأمية في تونس يبلغ 17.3 بالمائة سنة 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68daaad75d5f74.28169487_ogikhlnmqefjp.jpg width=100 align=left border=0>

كشف المعهد الوطني للإحصاء في نتائجه الصادرة حول التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أن معدل الأمية في تونس بلغ 17.3 بالمائة من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 11.9 مليون نسمة.



تفاوت بين الجنسين والمناطق

