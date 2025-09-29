بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج الجولة الثامنة
تدور يوم السبت 4 أكتوبر 2025 مباريات الجولة الثامنة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد وفق البرنامج التالي:
* قاعة الشيحية – 16:00
* قاعة الشيحية – 16:00
نادي ساقية الزيت 🆚 مكارم المهدية
* قاعة الزواوي – 16:00
الترجي الرياضي 🆚 سبورتينغ المكنين
* قاعة أولمبي سوسة – 17:00
النجم الساحلي 🆚 النادي الإفريقي
* قاعة بني خيار – 16:00
بعث بني خيار 🆚 نسر طبلبة
* قاعة قصور الساف – 16:00
نادي كرة اليد بقصور الساف 🆚 جمعية الحمامات
* قاعة باردو – 18:00
الملعب التونسي 🆚 نادي كرة اليد بجمال
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315707