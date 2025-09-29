التعداد العام 2024: كبار السن يمثلون 16,9% من سكان تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/vieillesse-canne-aine_sn635.jpg width=100 align=left border=0>

كشف المعهد الوطني للإحصاء في نتائجه التفصيلية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الصادرة اليوم الاثنين، أن نسبة كبار السن (60 سنة فأكثر) بلغت 16,88% مقابل 11,38% سنة 2014، أي ما يعادل 2 مليون و20 ألفا و772 فردا.



وتتركز أعلى نسب هذه الفئة العمرية في:

