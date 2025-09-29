Babnet   Latest update 07:42 Tunis

التعداد العام 2024: كبار السن يمثلون 16,9% من سكان تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/vieillesse-canne-aine_sn635.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 16:08
      
كشف المعهد الوطني للإحصاء في نتائجه التفصيلية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الصادرة اليوم الاثنين، أن نسبة كبار السن (60 سنة فأكثر) بلغت 16,88% مقابل 11,38% سنة 2014، أي ما يعادل 2 مليون و20 ألفا و772 فردا.

وتتركز أعلى نسب هذه الفئة العمرية في:



* الإقليم الثاني (تونس، أريانة، بن عروس، زغوان، منوبة ونابل) بنسبة 34,4%.
* الإقليم الثالث (سليانة، سوسة، القصرين، القيروان، المنستير والمهدية) بنسبة 23,48%.

وبيّنت النتائج أن:

* أكثر من 88% من كبار السن يتمتعون بالتغطية الصحية.
* تشمل أنظمة الحماية الاجتماعية نحو 52% فقط من هذه الفئة، منها 72,2% للرجال مقابل 33,2% للنساء.
* ما يزيد عن ثلثي كبار السن (69,7%) لديهم مصدر دخل.

كما أكدت النتائج أن العدد الجملي للسكان في تونس بلغ 11 مليونا و972 ألفا و169 نسمة، تتوزع نسبتهم إلى 50,7% إناث و49,3% ذكور.


Babnet

