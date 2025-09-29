التعداد العام 2024: كبار السن يمثلون 16,9% من سكان تونس
كشف المعهد الوطني للإحصاء في نتائجه التفصيلية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الصادرة اليوم الاثنين، أن نسبة كبار السن (60 سنة فأكثر) بلغت 16,88% مقابل 11,38% سنة 2014، أي ما يعادل 2 مليون و20 ألفا و772 فردا.
وتتركز أعلى نسب هذه الفئة العمرية في:
* الإقليم الثاني (تونس، أريانة، بن عروس، زغوان، منوبة ونابل) بنسبة 34,4%.
* الإقليم الثالث (سليانة، سوسة، القصرين، القيروان، المنستير والمهدية) بنسبة 23,48%.
وبيّنت النتائج أن:
* أكثر من 88% من كبار السن يتمتعون بالتغطية الصحية.
* تشمل أنظمة الحماية الاجتماعية نحو 52% فقط من هذه الفئة، منها 72,2% للرجال مقابل 33,2% للنساء.
* ما يزيد عن ثلثي كبار السن (69,7%) لديهم مصدر دخل.
كما أكدت النتائج أن العدد الجملي للسكان في تونس بلغ 11 مليونا و972 ألفا و169 نسمة، تتوزع نسبتهم إلى 50,7% إناث و49,3% ذكور.
