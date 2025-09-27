Babnet   Latest update 06:43 Tunis

ولاية اريانة: جلسة عم للجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65c51bb4b4ea17.49232031_jolkignhqpmfe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 27 Septembre 2025 - 06:43 قراءة: 0 د, 40 ث
      
في إطـار متابعة تقدم إنجاز المشاريع العمومية بالجهة والحرص على حلحلة بعض الإشكاليات التي حالت دون تقـدم إنجاز البعـض منها بالنسق المطلوب ،انعقدت بمقر الولاية امس الجمعة جلسة عمل للجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية المُعطلة تحت اشراف والي الجهة، الوليد صنديد

وخصصت الجلسة للنظر في تقدم انجازالمنطقة الصناعية بالقطب البيوتكنولوجي بسيدي ثابت ،وتوسعة قطب الغزالة لتكنولوجيات الإتصال بمنطقة النحلي ،وتعصير المنطقة السقوية العمومية بسيدي ثابت،وإنجاز المنطقة الصناعية بجعفر رواد



و نظـرا لأهمية هذه المشاريع على المستوى الجهوي والوطني، شدّد الوالي على ضرورة تجاوز التعطيلات المُسجلة ،وحسن التنسيق بين كافة المتدخلين، وعلى ضبط رزنامة وجدولة لكل المشاريع ،مع تعهد والتزام كل الإدارات المعنية بما تم الاتفاق عليه ،مؤكدا تحميل المسؤوليات لكل من يخل بذلك
كما تـم خلال الجلسة النظر في تقدم إنجاز مشروعي
الطريق الحزامية،X 20
ومضاعفة الطريق المحلية رقم 533


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315556


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 27 سبتمبر 2025 | 5 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:37
18:10
15:35
12:17
06:11
04:45
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet28°
21° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
27°-20
29°-20
28°-21
29°-22
  • Avoirs en devises
    24793,6

  • (26/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41625 DT        1$ =2,91565 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/09)   1117,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    