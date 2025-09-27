ولاية اريانة: جلسة عم للجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية
في إطـار متابعة تقدم إنجاز المشاريع العمومية بالجهة والحرص على حلحلة بعض الإشكاليات التي حالت دون تقـدم إنجاز البعـض منها بالنسق المطلوب ،انعقدت بمقر الولاية امس الجمعة جلسة عمل للجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية المُعطلة تحت اشراف والي الجهة، الوليد صنديد
وخصصت الجلسة للنظر في تقدم انجازالمنطقة الصناعية بالقطب البيوتكنولوجي بسيدي ثابت ،وتوسعة قطب الغزالة لتكنولوجيات الإتصال بمنطقة النحلي ،وتعصير المنطقة السقوية العمومية بسيدي ثابت،وإنجاز المنطقة الصناعية بجعفر رواد
و نظـرا لأهمية هذه المشاريع على المستوى الجهوي والوطني، شدّد الوالي على ضرورة تجاوز التعطيلات المُسجلة ،وحسن التنسيق بين كافة المتدخلين، وعلى ضبط رزنامة وجدولة لكل المشاريع ،مع تعهد والتزام كل الإدارات المعنية بما تم الاتفاق عليه ،مؤكدا تحميل المسؤوليات لكل من يخل بذلك
كما تـم خلال الجلسة النظر في تقدم إنجاز مشروعي
الطريق الحزامية،X 20
ومضاعفة الطريق المحلية رقم 533
