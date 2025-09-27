في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، النفطي يؤكد موقف تونس الثابت والداعم للشعب الفلسطيني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d778e2e52c53.33958310_hgjfkmnqelpoi.jpg width=100 align=left border=0>

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي امس الجمعة في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد على موقف تونس الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الصامد في الدفاع عن حقوقه السليبة والمشروعة، التي لا تسقط بالتقادم، في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيها التاريخية وعاصمتها القدس الشريف.



كما شدّد في البيان على أن القضية الفلسطينية، باعتبارها من أمهات القضايا الإسلامية، تشهد مرحلة تاريخية حاسمة ستُكلّلُ لا محالة بنصر حتميّ بتأييد وإسنادِ من الصوت الإسلامي الموحّد الذي وضعها على هرم أولويات المنظمة الأممية في الذكرى الثمانين لتأسيسها

