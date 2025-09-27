Babnet   Latest update 06:43 Tunis

رئيس الجمهوريّة يؤكد ضرورة العمل دون انقطاع لتفكيك كل شبكات المضاربة والاحتكار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d774217e4eb5.05440786_kgjilqhepmfon.jpg width=100 align=left border=0>
اكد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى اجتماعه أمس الجمعة بكل من وزير الدّاخلية ،خالد النّوري، وكاتب الدّولة لدى وزير الدّاخلية المكلّف بالأمن الوطني،سفيان بالصّادق، والمدير العامّ للأمن الوطني ،مراد سعيدان، والمدير العامّ آمر الحرس الوطني حسين الغربي،على ضرورة العمل دون انقطاع لتفكيك كل شبكات المضاربة والاحتكار.

وشدّد رئيس الدولة ،وفق بلاغ لمصالح الرئاسة،على أن الأمر لا يتعلّق بحملة محدودة في الزمن أو بأيّام لتخفيض في الأسعار،بل بسياسة الدّولة التونسية التي ستستمر للحفاظ على أمنها وأمن المجتمع ،وتوفير كل مقوّمات الكرامة للتونسيين والتونسيات لان الشعب التونسي، بوعيه غير المسبوق، يخوض حرب تحرير على كل الجبهات بضراوة المقاتل الذي لن يلقي أبدا السّلاح





السبت 27 سبتمبر 2025 | 5 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:37
18:10
15:35
12:17
06:11
04:45
الرطــوبة:
% 68
