رئيس الجمهوريّة يؤكد ضرورة العمل دون انقطاع لتفكيك كل شبكات المضاربة والاحتكار

اكد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى اجتماعه أمس الجمعة بكل من وزير الدّاخلية ،خالد النّوري، وكاتب الدّولة لدى وزير الدّاخلية المكلّف بالأمن الوطني،سفيان بالصّادق، والمدير العامّ للأمن الوطني ،مراد سعيدان، والمدير العامّ آمر الحرس الوطني حسين الغربي،على ضرورة العمل دون انقطاع لتفكيك كل شبكات المضاربة والاحتكار.



وشدّد رئيس الدولة ،وفق بلاغ لمصالح الرئاسة،على أن الأمر لا يتعلّق بحملة محدودة في الزمن أو بأيّام لتخفيض في الأسعار،بل بسياسة الدّولة التونسية التي ستستمر للحفاظ على أمنها وأمن المجتمع ،وتوفير كل مقوّمات الكرامة للتونسيين والتونسيات لان الشعب التونسي، بوعيه غير المسبوق، يخوض حرب تحرير على كل الجبهات بضراوة المقاتل الذي لن يلقي أبدا السّلاح









