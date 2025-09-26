تطاوين : برامج اجتماعية وتربوية لفائدة الأطفال محدودي الدخل وفاقدي السند

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65168fea645263.17610610_fpinqojklemgh.jpg width=100 align=left border=0>

أكد المدير الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتطاوين، محسن الرحال، أن المندوبية الجهوية صادقت خلال السنة الدراسية 2026/2025 على 96 ملفا في إطار برنامج "روضتنا في حومتنا"، مبرزا أنه سيتم خلال الأيام القادمة التداول بخصوص 200 ملف آخر ضمن نفس البرنامج الوطني الذي تقره الوزارة سنويا.

وأوضح الرحال، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن هذا البرنامج يمثل أحد أهم الآليات الوطنية الهادفة إلى دعم أبناء العائلات المعوزة وفاقدي السند، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال للالتحاق برياض الأطفال الخاصة، ويهدف البرنامج بالأساس إلى تفادي حرمان هذه الفئة من الاندماج في المحيط التربوي والاجتماعي كبقية أقرانهم، مؤكدا على أهمية هذه المرحلة التحضيرية في صقل شخصية الطفل وتأهيله قبل دخول المدرسة.

وبيّن أن مختلف الأطراف المتدخلة تعمل سنويا على إنجاح هذا المشروع الاجتماعي والتربوي، مشيرا إلى أنه خلال السنة الماضية تم تسجيل التحاق حوالي 950 طفلا تتراوح أعمارهم بين سنتين ونصف و5 سنوات برياض الأطفال الخاصة، وقد استفاد منهم 750 طفلا، فيما بلغت قيمة الاعتمادات المالية المرصودة لتغطية المستحقات نحو 300 ألف دينار.

