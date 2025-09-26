تونس تدعو في الأمم المتحدة إلى تضامن دولي لمكافحة الأمراض غير السارية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d665a8c23fb0.67900997_ekqgjihonmlfp.jpg width=100 align=left border=0>

دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى الرابع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأمراض غير السارية، إلى تظافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الأمراض التي تعد السبب الأول للوفيات في العالم وتخلف أعباء صحية واقتصادية واجتماعية جسيمة.



وأشاد الوزير، في كلمته بالاجتماع المنعقد يوم 25 سبتمبر 2025 بنيويورك في إطار الدورة الـ80 للجمعية العامة، بـ الإعلان السياسي المعتمد، معتبرا أنه يمثل خارطة طريق طموحة من خلال توصياته الداعية إلى تعزيز الوقاية، والتمويل المستدام، وإدماج الصحة النفسية ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وضمان العدالة الصحية.

