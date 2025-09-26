تونس تدعو في الأمم المتحدة إلى تضامن دولي لمكافحة الأمراض غير السارية
دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى الرابع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأمراض غير السارية، إلى تظافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الأمراض التي تعد السبب الأول للوفيات في العالم وتخلف أعباء صحية واقتصادية واجتماعية جسيمة.
وأشاد الوزير، في كلمته بالاجتماع المنعقد يوم 25 سبتمبر 2025 بنيويورك في إطار الدورة الـ80 للجمعية العامة، بـ الإعلان السياسي المعتمد، معتبرا أنه يمثل خارطة طريق طموحة من خلال توصياته الداعية إلى تعزيز الوقاية، والتمويل المستدام، وإدماج الصحة النفسية ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وضمان العدالة الصحية.
وعلى المستوى الوطني، أوضح النفطي أن تونس تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على تنفيذ استراتيجية وطنية متعددة القطاعات تشمل خططاً في مجالات الوقاية والتوعية، وتحديث بروتوكولات الرعاية، وتوسيع النفاذ إلى الأدوية الأساسية، فضلاً عن إدماج الصحة النفسية ضمن الخدمات الصحية. كما أدرجت مكافحة الأمراض غير السارية ضمن أولويات المخطط الخماسي للتنمية 2026-2030.
وأكد الوزير على ضرورة تضامن دولي صادق يقوم على تعبئة الموارد ودعم البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات، مجددا التزام تونس بالعمل مع جميع الشركاء للحد من الوفيات المبكرة وضمان الحق في الصحة باعتباره أساس الكرامة الإنسانية وشرطاً لتحقيق السلام والتنمية.
يذكر أن وزير الخارجية ترأس جلسة بعد الظهر من هذا الاجتماع بحكم أن تونس تشغل خطة نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الحالية.
