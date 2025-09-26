تونس تجدد تقديرها للإسكوا وتؤكد التزامها بإنجاح مبادرة مقايضة الدين بالعمل المناخي والتنموي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d665105dcb19.03520948_gmpnijqflekoh.jpg width=100 align=left border=0>

جدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، خلال لقائه في نيويورك مع الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) رولا دشتي، تقدير تونس للدور الذي تضطلع به هذه الهيئة الأممية في دعم الجهود الإقليمية لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المالية والتنموية، ولا سيما من خلال مبادرة مقايضة الدين بالمناخ والتنمية.



وأكد الوزير أن تونس تعتبر هذه المبادرة آلية مبتكرة لتحويل التحديات المالية إلى فرص تنموية فعلية، مشيرا إلى التقدم المحرز مؤخرا بالمصادقة على حزمة مشاريع استراتيجية تتماشى مع أولويات البلاد في مجالات الطاقات المتجددة والموارد المائية وحماية السواحل والغابات، إضافة إلى برامج تنمية المناطق الهشة.

