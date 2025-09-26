وزير الخارجية يبحث التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ويؤكد مع نظيره البلجيكي أهمية تكثيف المشاورات

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،، لقاءً بنيويورك مع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون القائم بين تونس والمكتب منذ سنة 2006، وآفاق توسيعه في قطاعات حيوية.وأشاد الوزير بالدور الذي يضطلع به مكتب UNOPS في دعم جهود التنمية في تونس من خلال خدماته في مجالات، بما يعزز فرص تشغيل الشباب. كما تم التطرق إلىالموقعتين مع وزارتي الفلاحة والتجهيز بهدف تحسين إدارة المشاريع العمومية ورفع جودة إنجازها.