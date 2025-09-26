Babnet   Latest update 11:46 Tunis

وزير الخارجية يبحث التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ويؤكد مع نظيره البلجيكي أهمية تكثيف المشاورات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d664ae980986.88658756_pfimqhlgonjke.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 11:10 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، لقاءً بنيويورك مع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) جورج موريرا داسيلفا، حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون القائم بين تونس والمكتب منذ سنة 2006، وآفاق توسيعه في قطاعات حيوية.

وأشاد الوزير بالدور الذي يضطلع به مكتب UNOPS في دعم جهود التنمية في تونس من خلال خدماته في مجالات إدارة المشاريع والبنية التحتية وبناء القدرات، بما يعزز فرص تشغيل الشباب. كما تم التطرق إلى مذكرتي التفاهم الموقعتين مع وزارتي الفلاحة والتجهيز بهدف تحسين إدارة المشاريع العمومية ورفع جودة إنجازها.



وجدد النفطي رغبة تونس في تعزيز تعاونها مع مختلف وكالات وبرامج الأمم المتحدة، بما يستجيب لأولوياتها الوطنية ويساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وفي لقاء آخر، جمع الوزير بنظيره البلجيكي ماكسيم بريفوت، تم التأكيد على ضرورة عقد مشاورات سياسية ودبلوماسية قبل نهاية السنة الجارية للتداول حول الملفات المشتركة. كما شدد الطرفان على أهمية إحكام التنسيق الثنائي في أفق انعقاد مجلس الشراكة التونسية الأوروبية المقرر موفى أكتوبر المقبل، مؤكدين الحرص على النهوض بعلاقات الصداقة والتعاون بين تونس وبلجيكا.


