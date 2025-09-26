المنستير: الاحتفال بليلة الباحثين المتوسطيين بقصر العلوم بالمنستير

ينظم قصر العلوم بالمنستير يوم 26 سبتمبر الجاري، في إطار الاحتفال بليلة الباحثين المتوسطيين رفقة اتحاد شركاء مشروع "مادنايت" ، مهرجانا علميا في مقره بمشاركة العديد من الباحثين من الجامعات المحلية، والمدارس، والجمعيات العلمية.



وتشمل أنشطة المهرجان علم الأحياء، وعلم الفلك وألعاب فكرية في الرياضيات والطاقة المستدامة ،وورشات حول صحة الأسنان ،بالاضافة إلى القبة السماوية المتنقلة، ومناقشات علمية مع الباحثين ،ومعرض "ماري كوري البحر الأبيض المتوسط ومسابقات وألعاب علمية.



وسيتمكّن الزوار من استكشاف تحديات التغير المناخي من خلال تجارب علمية ونقاشات حول الاحتباس الحراري ،كما سيتمتع التلاميذ بعدة ورشات تفاعلية مفيدة.كما ستشارك في الركن الأوروبي الباحثة التونسية مريم كرومة التي تواصل أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة "أوبسالا" بالسويد.وتطلق "مادنايت" أنشطتها في 7 دول هي إيطاليا، تركيا، فرنسا، اليونان، قبرص، وإسبانيا وتونس بحضور متوقع لأكثر من 15000 شخص.وتأتي هذه المبادرة بتمويل من المفوضية الأوروبية من خلال برنامج "ماري سكلودوفسكا كوري" في إطار برنامج أفق أوروبا، وهي جزء من الاحتفال بالذكرى العشرين لليلة الباحثين الأوروبيين، التي تجمع هذا العام أكثر من 460 مدينة في جميع أنحاء القارةستأخذ ميدنايت العلم إلى ما وراء المختبرات لتنقله إلى الشوارع، والمستشفيات، والشواطئ، والمدارس، وحتى الجزر المتوسطية الصغيرة، من خلال برنامج ثري ومتنوع يضم ورشات عمل، وعروض ومعارض، وأنشطة تفاعلية موجهة لمختلف فئات الجمهور.في جوهرها، تروج ميدنايت لمفهوم ِ العلم المتوسطي، وهو رؤية للبحث العلمي تسعى لربط الثقافات والمجتمعات عبر البحر، كما يؤكد المشروع على الشمولية لضمان وصول العلم إلى الناس في المناطق التي غالبا ما تكون محرومة من أنشطة التوعية العلمية..ويضم مشروع ميدنايت عدة أطراف منها جامعة ميسينا ّ (المنسق) وجمعية خريجي ماري كوري، المستشفى الجامعي في تولوز، قصر العلوم بالمنستير، وجامعة قادر هاس إلى جانب العديد من الشركاء المحليين والأوروبيين.