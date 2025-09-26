突尼斯驻华大使会见湖北省高级代表团 共促经济外交与地方合作

突尼斯驻华大使阿代勒·阿拉比近日接见中国湖北省高级代表团，旨在加强同中国省份的经济外交与地方合作。代表团由湖北省商务合作部副部长林珏率领，成员包括外资办公室主任及湖北省经济机构高级官员。湖北省作为中国重要省份，拥有约6000万人口，其经济总量位居全国第七。会谈期间，突方详细介绍了本国营商环境及政府为外资企业提供的优惠政策，特别是在优先发展领域的激励措施，重点推介了突尼斯高附加值特色产品，尤其是橄榄油、椰枣等食品加工领域的战略产品。双方围绕深化经贸投资合作展开讨论，计划通过加强官员互访、鼓励企业参与双边经贸活动、促进货物流动等方式提升合作水平。