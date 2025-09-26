Babnet   Latest update 07:21 Tunis

突尼斯驻华大使会见湖北省高级代表团 共促经济外交与地方合作

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d62851eeccf9.38376815_jgqnofeiplhkm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 06:44
      
突尼斯驻华大使阿代勒·阿拉比近日接见中国湖北省高级代表团，旨在加强同中国省份的经济外交与地方合作。代表团由湖北省商务合作部副部长林珏率领，成员包括外资办公室主任及湖北省经济机构高级官员。湖北省作为中国重要省份，拥有约6000万人口，其经济总量位居全国第七。

会谈期间，突方详细介绍了本国营商环境及政府为外资企业提供的优惠政策，特别是在优先发展领域的激励措施，重点推介了突尼斯高附加值特色产品，尤其是橄榄油、椰枣等食品加工领域的战略产品。双方围绕深化经贸投资合作展开讨论，计划通过加强官员互访、鼓励企业参与双边经贸活动、促进货物流动等方式提升合作水平。



突尼斯大使同期会见了随团来访的武汉阳逻港务集团首席执行官徐宝伟。徐宝伟充分肯定去年7月访突时对突尼斯产品竞争力与质量的认可，表示集团愿通过物流支持和市场推广助力突尼斯产品进入中国市场，精准对接中国消费者需求。

此次会晤是突尼斯持续深化对华经济伙伴关系、吸引潜力领域投资的重要举措。


