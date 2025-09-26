Babnet   Latest update 09:03 Tunis

حفل تكريم الجمعيات الرياضة المدنية والمدرسية بولاية تونس بقصر المؤتمرات بالعاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d6263fc35505.51325714_mqpjilkefnohg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 26 Septembre 2025
      
انتظم صباح امس الخميس بقصر المؤتمرات بالعاصمة حفل تكريم على شرف الجمعيات الرياضة المدنية والمدرسية بولاية تونس المتوجة خلال الموسم الرياضي والدراسي 2024-2025،وذلك تحت اشراف بإشراف والي الجهة،عماد بوخريص،وبحضور المندوب الجهوي للشباب والرياضة بتونس،نزار العوسج

وتولى الوالي خلال هذا الحفل تكريم كافة الجمعيات الرياضية المتوجة،والإدارات والهياكل الجهوية المساهمة في حسن تنظيم التظاهرات الرياضية بالجهة

كما نوه في كلمته الافتتاحية بالمجهودات المتميزة المبذولة من قبل القائمين على تسييرالجمعيات الرياضية بالجهة، وكافة الرياضيين من اجل رفع راية تونس عاليا في شتى المجالات ،بما فيها المجال الرياضي



