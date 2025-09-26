حفل تكريم الجمعيات الرياضة المدنية والمدرسية بولاية تونس بقصر المؤتمرات بالعاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d6263fc35505.51325714_mqpjilkefnohg.jpg width=100 align=left border=0>

انتظم صباح امس الخميس بقصر المؤتمرات بالعاصمة حفل تكريم على شرف الجمعيات الرياضة المدنية والمدرسية بولاية تونس المتوجة خلال الموسم الرياضي والدراسي 2024-2025،وذلك تحت اشراف بإشراف والي الجهة،عماد بوخريص،وبحضور المندوب الجهوي للشباب والرياضة بتونس،نزار العوسج



وتولى الوالي خلال هذا الحفل تكريم كافة الجمعيات الرياضية المتوجة،والإدارات والهياكل الجهوية المساهمة في حسن تنظيم التظاهرات الرياضية بالجهة

