ضخ كميات من المواد الاساسية المدعمة باسواق ولاية باجة .

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60d9b4f1431c42.24096190_mlkfeohipnjgq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 26 Septembre 2025
      
اعلن المدير الجهوى للتجارة بباجة ،عماد صنديد امس الخميس لوكالة تونس افريقيا للانباء انه سيتم الجمعة ضخ كميات هامة من المواد الاساسية المدعمة فى اسواق ولاية باجة،وذلك فى اطار تامين انتظام التزويد بالمواد المدعمة،وتجاوز النقص فى بعض المواد وخاصة منها الزيت .
واشارالى انه سيتم ضخ قرابة الفي لتر من الزيت المدعم الذى يعود النقص المسجل بخصوصه الى اضطراب التزود به من الاسواق العالمية وارتباطه بعمليات التوريد ،ونقص التزود من وحدات التعليب ، مبينا انه تتوفر باسواق الجهة العديد من الزيوت البديلة ،لكن اسعارها تظل مرتفعة مقارنة بالزيت المدعم رغم انخفاض هذه الاسعار فى الاشهر المنقضية .
واضاف انه سيتم ايضا ،ضخ كميات من الارز والسكر والشاي باسواق ولاية باجة ،كما سيتم فى الايام القادمة جلب كميات من اللحوم ،مبرزا ان هياكل التجارة بباجة اشرفت امس الخميس على توزيع كميات من الدجاج باسعار فى متناول المستهلك.

واكد ل/وات/ ايضا، ان الحملة الوطنية لمقاومة الاحتكار شملت ولاية باجة وانه يجري التحقيق مع عدد من المشتبه فى قيامهم بعمليات مضاربة بهدف تصويب مسارات التوزيع، وتوجيه المنتوجات الاستهلاكية الى اسواق الجملة والمسالك العادية للتوزيع.



