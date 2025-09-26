بنزرت: تجديد عقود كراء لاراضي فلاحية لفائدة 32مستغل لعقارات فلاحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d626bb8c8ae1.34023935_nkgqjopilehfm.jpg width=100 align=left border=0>

-صادقت اللجنة الجهوية لمتابعة الاراضي الدولية الفلاحية في اجتماعها الدوري الملتئم امس بمقر الولاية على تجديد عدد هام من عقود كراء اراضي دولية فلاحية منتجة تعادل مساحتها تقريبا 80هك ،علاوة على عرض محموعة من الملفات لربط الصلة بالكراء لاول مرة لعدد من الاراضي الفلاحية بمساحة حوالي 100 هك.

وابرز رئيس اللجنة والي بنزرت ،سالم بن يعقوب لدى إشرافه على اشغال الاجتماع على اهمية عمل اللجنة في الحفاظ على املاك الدولة وتعزيز إنتاجيتها وديمومتها خدمة للاقتصاد الوطني ،إلى جانب دورها في مزيد توفير موارد الرزق لجميع الشرائح العمرية القادرة على العمل .

واضاف أن اللجنة تولت اليوم في ذات السياق، المصادقة بالاجماع على ربط الصلة الدراسية مع 28شخص مستغل لعقارات فلاحية تمسح حوالي 100هك على مدى اكثر من 40سنة وموزعة باغلب معتمديات الولاية.





كما صادقت على تجديد عقود كراء حوالي 100هك من الاراضي الدولية الفلاحية لفائدة 32شخص ،باستثناء وضعيتين تم ارجائهما لمزيد التحري بشان صفة المستغلين الفعليين للعقارات.