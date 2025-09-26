Babnet   Latest update 09:03 Tunis

بنزرت: تجديد عقود كراء لاراضي فلاحية لفائدة 32مستغل لعقارات فلاحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d626bb8c8ae1.34023935_nkgqjopilehfm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 07:36 قراءة: 0 د, 43 ث
      
-صادقت اللجنة الجهوية لمتابعة الاراضي الدولية الفلاحية  في اجتماعها الدوري الملتئم امس بمقر الولاية على تجديد عدد هام من عقود كراء اراضي دولية فلاحية منتجة تعادل مساحتها تقريبا 80هك ،علاوة على عرض محموعة من  الملفات لربط الصلة بالكراء لاول مرة لعدد من الاراضي الفلاحية بمساحة حوالي 100 هك.
 وابرز رئيس اللجنة والي بنزرت ،سالم بن يعقوب لدى إشرافه على اشغال الاجتماع على اهمية عمل اللجنة في الحفاظ على املاك الدولة وتعزيز إنتاجيتها وديمومتها خدمة للاقتصاد الوطني ،إلى جانب   دورها في مزيد توفير موارد الرزق لجميع الشرائح العمرية القادرة على العمل .
 واضاف أن اللجنة تولت اليوم في ذات السياق، المصادقة بالاجماع على ربط الصلة الدراسية مع 28شخص مستغل لعقارات فلاحية تمسح  حوالي 100هك على مدى اكثر من 40سنة وموزعة باغلب معتمديات الولاية.

 كما صادقت على تجديد عقود كراء حوالي 100هك من الاراضي الدولية الفلاحية لفائدة 32شخص ،باستثناء وضعيتين تم ارجائهما لمزيد التحري بشان صفة المستغلين الفعليين للعقارات.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315487


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 سبتمبر 2025 | 4 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet29°
22° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-22
27°-21
27°-20
28°-21
29°-22
  • Avoirs en devises
    24957,0

  • (25/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41590 DT        1$ =2,90436 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/09)   1236,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    