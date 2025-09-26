Babnet   Latest update 13:41 Tunis

تنظيم الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية و البصرية بدور الثقافة بولاية منوبة يوما السبت والاحد

Publié le Vendredi 26 Septembre 2025
      
تحتضن دار الثقافة وادي الليل يوم السبت والأحد فعاليات الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة بولاية منوبة" تحت عنوان دورة الفنان الراحل محمد الأمين ساسي
وتتضمن برمجة الصالون في يومها الأول معرضا تشكيليا يجمع بين الجمالية والمعاني في الخطوط والألوان التي ابدعها الفنان التشكيلي الراحل محمدالأمين ساسي، فنان جمع بين التجريد والتشخيص،وعرف بالانفتاح على نوافذ الشعر والموسيقى والمسرح والفلسفة والكتابة السردية والسياسة والرقص والسينما، بالاضافة الى معرض يشكل مجموعة مشاهد حيّة تنبض بالحياة، وتُجسّد قضايا إنسانية واجتماعية رسمها رواد دور الثقافة بالجهة، وأنتجتها نواديالفنون التشكيلية بها .
ولان الدورة حملت اسم الفنان التشكيلي المرحوم محمد الأمين ساسي ،فقد اختارت المندوبية تكريم روحه في مساحة يغلب فيها الامتنان على الحزن، باستدعاء أفراد من عائلته وأصدقائه لتقديم شهادات اعترافا ببصمته المتفردة ورؤاه الإنسانية ،وارثه التشكيلي الإبداعي الذي يحمل ذكراه التي لن تمحي، وستتخللها مساحات موسيقية وفنية.

وتتواصل فعاليات اللقاء بتنظيم عديد الورشات ،على غرار ورشة الخط العربي، وورشة الفن التشكيلي، فضلا عن مسابقة بين المشاركين من نوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة ، يليها الاختتام و الإعلان عن الأعمال المترشحة للصالون الوطني للفنون التشكيلية و توزيع شهائد المشاركة

يذكر ان الفنان التشكيلي المرحوم محمد الأمين ساسي ولد بولاية منوبة سنة 1951، وتحصّل في أواخر السبعينات على الإجازة في الفنون التشكيلية في اختصاص الرسم الزيتي من المعهد التكنولوجي للفن والهندسة المعمارية والتعمير بتونس.


الجمعة 26 سبتمبر 2025 | 4 ربيع الثاني 1447
Babnet

