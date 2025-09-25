مشاركة تونس في الدورة 49 لاجتماع وزراء خارجية دول مجموعة ال77 زائد الصين
شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يوم أمس الأربعاء ، في الدورة 49 لاجتماع وزراء خارجية دول لمجموعة ال77 زائد الصين، وذلك على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد النفطي، وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية اليوم الخميس، في كلمته التزام تونس الثابت بتعزيز التعاون والتضامن بين دول الجنوب والدفاع عن مصالح الدول النامية في المحافل الدولية، في ظل ظرف عالمي دقيق تتداخل فيه الأزمات السياسية والاقتصادية وتداعيات التغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي وتصاعد أعباء الديون، مما يهدد مكاسب التنمية ويعمق الفجوة بين الجنوب والشمال.
وشدد على أهمية مضاعفة الجهود من أجل تعزيز التعددية وتفعيل منظومة الأمم المتحدة والتمسك بمركزية القانون الدولي، داعياً إلى ضرورة إصلاح هيكل الحوكمة المالية الدولية لضمان تمثيل أفضل للدول النامية ورفع صوتها عاليا، فضلا عن توسيع آفاق التعاون بين دول الجنوب ومواجهة التحديات المناخية عبر إيجاد مصادر التمويل وتنويع برامج نقل التكنولوجيا والبحث العلمي، خاصة في إفريقيا.
كما أكد الوزير على أنّ وحدة المجموعة هي مصدر قوتها وأن تونس ستواصل العمل مع كافة أعضائها من أجل نظام دولي أكثر عدلاً وتمثيلاً وفاعلية.
