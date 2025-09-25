مشاركة تونس في الدورة 49 لاجتماع وزراء خارجية دول مجموعة ال77 زائد الصين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d5815d53cf49.01004772_iqghomlepjnfk.jpg width=100 align=left border=0>

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يوم أمس الأربعاء ، في الدورة 49 لاجتماع وزراء خارجية دول لمجموعة ال77 زائد الصين، وذلك على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأكد النفطي، وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية اليوم الخميس، في كلمته التزام تونس الثابت بتعزيز التعاون والتضامن بين دول الجنوب والدفاع عن مصالح الدول النامية في المحافل الدولية، في ظل ظرف عالمي دقيق تتداخل فيه الأزمات السياسية والاقتصادية وتداعيات التغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي وتصاعد أعباء الديون، مما يهدد مكاسب التنمية ويعمق الفجوة بين الجنوب والشمال.

