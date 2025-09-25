Babnet   Latest update 22:03 Tunis

الجامعة التونسية للرياضة للجميع تنظم سباق "كيرانيس ران" وماراطون التناوب خلال شهر أكتوبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d5628bc23c30.71302985_phmfigeloqnkj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 21:07
      
تحتضن جزيرة قرقنة يومي 11 و12 اكتوبر القادم سباق "كيرانيس ران" الذي ستنظمه الجامعة التونسية للرياضة للجميع في سباقي 8 و25 كلم.
واوضح مروان الشايب رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع في تصريح ل"وات" اليوم الخميس ان التظاهرة ستشمل كذلك سباقا للأطفال واخر لحاملي الاعاقة متوقعا ان تصل المشاركة الى حدود 1200 عداء وعداءة.
واضاف أنّه سيتم كذلك تنظيم "ماراطون التناوب" أيام 13 و14 و15 أكتوبر عبر مسار سيجوب 8 ولايات هي سليانة وباجة الكاف والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمنستير تليه تظاهرة شبابية من 30 أكتوبر الى 2 نوفمبر في جهة زمور بني خداش ومدنين تجمع بين التخييم ورياضة سباق الدراجات.

وبيّن الشايب أنّ الجامعة التونسية للرياضة للجميع تسعى من خلال الأنشطة الشبابية والرياضية، التي تستهدف مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية، الى تكريس رياضة القرب والمواطنة وحماية واحاطة الشباب الهشّ من الانقطاع المدرسي وتعاطي الممنوعات من خلال الانخراط في الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات.

واشار الى ان حوالي 16 الف شاب وشابة من عدة مناطق منها بالخصوص العيون والمكناسي وتوزر وسيدي بوزيد وجزيرة قرقنة، شاركوا في الانشطة التي انتظمت خلال الفترة الصيفية ضمن فعاليات المهرجان الوطني للشباب والقافلة الشاطئية للشباب والمصائف .


الخميس 25 سبتمبر 2025 | 3 ربيع الثاني 1447
Babnet #1 in its Category in Tunisia
