وزير الشؤون الخارجية يترأّس جلسة للجمعية العامة بنيويورك في جزئها رفيع المستوى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d5618585a021.60216600_megnhofjkpqli.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 25 Septembre 2025
      
ترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ، أمس الأربعاء ، بنيويورك ، الجلسة المسائية للجمعية العامة في جزئها رفيع المستوى.
وأشرف النفطي خلال هذه الجلسة، وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية اليوم الخميس، على إدارة أشغال النقاش العام الذي تداول على الكلمة خلاله رؤساء وفود الكويت وإيطاليا وأستراليا ومدغشقر والكونغو ونيجيريا والمجر وكوستاريكا.
ويجدر التذكير أن تونس تشغل خطة نائب رئيس الجمعية العامة خلال دورتها الحالية.

 


Babnet #1 in its Category in Tunisia
