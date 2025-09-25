وزير الشؤون الخارجية يترأّس جلسة للجمعية العامة بنيويورك في جزئها رفيع المستوى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d5618585a021.60216600_megnhofjkpqli.jpg width=100 align=left border=0>

ترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ، أمس الأربعاء ، بنيويورك ، الجلسة المسائية للجمعية العامة في جزئها رفيع المستوى.

وأشرف النفطي خلال هذه الجلسة، وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية اليوم الخميس، على إدارة أشغال النقاش العام الذي تداول على الكلمة خلاله رؤساء وفود الكويت وإيطاليا وأستراليا ومدغشقر والكونغو ونيجيريا والمجر وكوستاريكا.

ويجدر التذكير أن تونس تشغل خطة نائب رئيس الجمعية العامة خلال دورتها الحالية.





