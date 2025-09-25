Babnet   Latest update 17:22 Tunis

النجم الساحلي: تأجيل الجلسة العامة العادية الى موعد لاحق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ess2017.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 16:26 قراءة: 0 د, 13 ث
      
أعلن النجم الساحلي اليوم الخميس عن تأجيل انعقاد الجلسة العامة العادية للموسم الرياضي 2024-2025 المبرمجة ليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 الى موعد لاحق.
وأورد النجم الساحلي في بلاغ على صفحته الرسمية أنّ قرار التأجيل يعود لضغط الروزنامة والالتزامات الرياضية المحلية والقارية للجمعية.


