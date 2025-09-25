النجم الساحلي: تأجيل الجلسة العامة العادية الى موعد لاحق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ess2017.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن النجم الساحلي اليوم الخميس عن تأجيل انعقاد الجلسة العامة العادية للموسم الرياضي 2024-2025 المبرمجة ليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 الى موعد لاحق.

وأورد النجم الساحلي في بلاغ على صفحته الرسمية أنّ قرار التأجيل يعود لضغط الروزنامة والالتزامات الرياضية المحلية والقارية للجمعية.