النجم الساحلي: تأجيل الجلسة العامة العادية الى موعد لاحق
أعلن النجم الساحلي اليوم الخميس عن تأجيل انعقاد الجلسة العامة العادية للموسم الرياضي 2024-2025 المبرمجة ليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 الى موعد لاحق.
وأورد النجم الساحلي في بلاغ على صفحته الرسمية أنّ قرار التأجيل يعود لضغط الروزنامة والالتزامات الرياضية المحلية والقارية للجمعية.
