النفطي ونظيره الإستوني يؤكدان في نيويورك، الحرص على عقد الدورة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين

تم خلال اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أمس الاربعاء بنيويورك، مع نظيره الإستوني "مارغوس تساخنا"، تأكيد الحرص المشترك على عقد الدورة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين في أقرب الآجال.



وكان اللقاء الذي يأتي على هامش مشاركة وزير الخارجية في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناسبة للتنويه بمتانة علاقات الصداقة التي تجمع تونس وإستونيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1992 والإشادة بما تحقق من نتائج إيجابية في إطار المشاورات السياسية بين البلدين في دورتها الأولى بتونس يوم 11 ديسمبر 2023، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية اليوم الخميس.

