النفطي ونظيره الإستوني يؤكدان في نيويورك، الحرص على عقد الدورة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين

Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 13:18
      
تم خلال اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أمس الاربعاء بنيويورك، مع نظيره الإستوني "مارغوس تساخنا"، تأكيد الحرص المشترك على عقد الدورة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين في أقرب الآجال.

وكان اللقاء الذي يأتي على هامش مشاركة وزير الخارجية في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناسبة للتنويه بمتانة علاقات الصداقة التي تجمع تونس وإستونيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1992 والإشادة بما تحقق من نتائج إيجابية في إطار المشاورات السياسية بين البلدين في دورتها الأولى بتونس يوم 11 ديسمبر 2023، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية اليوم الخميس.



وأكد الجانبان على الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والتعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الأكاديمي إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ودفع الاستثمارات والسياحة، مؤكدين أن هذه المجالات تمثل رافعة للشراكة بين البلدين وفرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة لكليهما.

كما تم خلال اللقاء أيضا تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون متعدد الأطراف دعما للسلم والأمن الدوليين.


