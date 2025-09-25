Babnet   Latest update 20:13 Tunis

ترامب يشيد بدور أردوغان بإسقاط نظام الأسد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d59493395409.24548324_fgeqmiojknphl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 20:13 قراءة: 1 د, 3 ث
      
في تصريحات لافتة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان له دور محوري في تحقيق "إنجاز رائع" تمثل في إزاحة النظام السابق في سوريا.



جاء ذلك خلال سلسلة من التصريحات التي كشف فيها ترمب عن تطورات جديدة بشأن الملف السوري.


وقال "سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا".

وأشاد ترامب بالرئيس التركي، قائلا إن أردوغان كان "المسؤول الأول عن هذا الإنجاز الكبير"، في إشارة إلى التغيير السياسي الذي شهدته سوريا. وأكد أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة للبلاد بعد سنوات طويلة من الصراع والتوترات.

وكشف ترامب عن قرار أمريكي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، موضحاً أن هذا القرار جاء بناءً على طلب مشترك من السعودية وتركيا وقطر. وقال: "قررنا منح سوريا فرصة للتنفس وإعادة بناء اقتصادها". وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة وتمهيد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والإعمار.

تأتي تصريحات ترمب في ظل جهود إقليمية ودولية حثيثة لحل الأزمة السورية التي استمرت لأكثر من عقد. ويبدو أن التعاون بين القوى الإقليمية مثل تركيا والسعودية وقطر، مع دعم أمريكي، قد ساهم في تحقيق اختراق كبير في الملف السوري.

ومع رفع العقوبات وتزايد الجهود الدولية لإعادة الإعمار، تتطلع سوريا إلى فرصة جديدة لتحقيق الاستقرار.
ويعد هذا التطور نقطة تحول هامة في الملف السوري، حيث يعكس تغيراً في السياسات الدولية تجاه دمشق.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315479


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 سبتمبر 2025 | 3 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:36
12:18
06:10
04:43
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet28°
25° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
30°-21
28°-21
27°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    24957,0

  • (25/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41590 DT        1$ =2,90436 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/09)   1236,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    