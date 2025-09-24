تونس: دخول طوافتي إغاثة جديدتين الخدمة ضمن أسطول جيش البحر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d437da208df7.96907785_pmlgiqohfjken.jpg width=100 align=left border=0>

انتظم اليوم الأربعاء بالقاعدة البحرية الرئيسية بحلق الوادي موكب دخول طوافتي الإغاثة “VS001” و “VS002” الخدمة الفعلية ضمن أسطول جيش البحر، بإشراف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، وذلك في إطار التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في برنامج دعم عمليات البحث والإنقاذ.



وأكد وزير الدفاع أن دخول الطوافتين حيز الاستغلال سيساهم في تعزيز جاهزية قوات البحرية التونسية وتدعيم عمل المصلحة الوطنية لخفر السواحل والمركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين، بما يضمن التدخل السريع لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، طبقا للاتفاقيات الدولية.

