تونس: دخول طوافتي إغاثة جديدتين الخدمة ضمن أسطول جيش البحر
انتظم اليوم الأربعاء بالقاعدة البحرية الرئيسية بحلق الوادي موكب دخول طوافتي الإغاثة “VS001” و “VS002” الخدمة الفعلية ضمن أسطول جيش البحر، بإشراف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، وذلك في إطار التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في برنامج دعم عمليات البحث والإنقاذ.
وأكد وزير الدفاع أن دخول الطوافتين حيز الاستغلال سيساهم في تعزيز جاهزية قوات البحرية التونسية وتدعيم عمل المصلحة الوطنية لخفر السواحل والمركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين، بما يضمن التدخل السريع لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، طبقا للاتفاقيات الدولية.
كما أشاد بمتانة العلاقات التونسية الأوروبية، مؤكدا حرص تونس على القيام بدورها كعامل استقرار ومصدّر للأمن في المنطقة.
من جانبه، أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس جوزيبّي بيروني عن ارتياحه لمستوى التعاون بين الجانبين خلال العقود الثلاثة الماضية، مجددا التزام الاتحاد بمواصلة دعم تونس وتعزيز التعاون المشترك لحماية أمن واستقرار حوض المتوسط.
وحضر الموكب رئيس أركان جيش البحر وعدد من الإطارات العسكرية والمدنية من تونس وأوروبا.
