النفطي يلتقي في نيويورك وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة المكلّف بعمليّات السلام
التقى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أمس الاربعاء، وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة المكلّف بعمليّات السلام "جون بيار لاكروا"، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى من الدورة 80 للجمعيّة العامة للأمم المتّحدة بنيويورك.
وأكد النفطي خلال اللقاء، حرص تونس على مزيد تطوير علاقاتها مع منظمة الأمم المتّحدة وضمان تجهيز حفظة السلام التونسيين بأعلى مستويات التدريب والكفاءة لمجابهة مختلف التحديات، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الخارجية.
وذكّر الوزير بإسهامات تونس في عمليات حفظ السلام منذ ستينات القرن الماضي، مشيرا إلى التزام بلادنا الثابت بخدمة السلم والأمن الدوليين.
كما أبرز أن اللقاء يتنزل في إطار متابعة مخرجات المؤتمر الدولي حول "دور القوات المسلحة في حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام" الذي انعقد بتونس يومي 10 و11 جويلية 2025.
ومن جهته أعرب المسؤول الأممي عن تقديره للمستوى المتميز للقدرات المهنية للوحدات العسكريّة والأمنية التونسية، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لمزيد التباحث حول تدعيم مشاركة تونس في عمليات السلام، وتشجيعها على الاستمرار في المساهمة الفاعلة في حفظ السلم والأمن الدولي.
كما أكد حرص المصالح المختصة في منظمة الأمم المتّحدة على تفعيل نتائج اجتماع تونس خاصة فيما يتصل بالرقمنة والتكوين.
