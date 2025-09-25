النفطي يلتقي في نيويورك وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة المكلّف بعمليّات السلام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d50f3be3cea8.13369938_olnpqmjhfkgei.jpg width=100 align=left border=0>

التقى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أمس الاربعاء، وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة المكلّف بعمليّات السلام "جون بيار لاكروا"، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى من الدورة 80 للجمعيّة العامة للأمم المتّحدة بنيويورك.



وأكد النفطي خلال اللقاء، حرص تونس على مزيد تطوير علاقاتها مع منظمة الأمم المتّحدة وضمان تجهيز حفظة السلام التونسيين بأعلى مستويات التدريب والكفاءة لمجابهة مختلف التحديات، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الخارجية.

