Babnet   Latest update 11:07 Tunis

النفطي يلتقي في نيويورك وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة المكلّف بعمليّات السلام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d50f3be3cea8.13369938_olnpqmjhfkgei.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 10:44 قراءة: 0 د, 56 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أمس الاربعاء، وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة المكلّف بعمليّات السلام "جون بيار لاكروا"، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى من الدورة 80 للجمعيّة العامة للأمم المتّحدة بنيويورك.

وأكد النفطي خلال اللقاء، حرص تونس على مزيد تطوير علاقاتها مع منظمة الأمم المتّحدة وضمان تجهيز حفظة السلام التونسيين بأعلى مستويات التدريب والكفاءة لمجابهة مختلف التحديات، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الخارجية.



وذكّر الوزير بإسهامات تونس في عمليات حفظ السلام منذ ستينات القرن الماضي، مشيرا إلى التزام بلادنا الثابت بخدمة السلم والأمن الدوليين.

كما أبرز أن اللقاء يتنزل في إطار متابعة مخرجات المؤتمر الدولي حول "دور القوات المسلحة في حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام" الذي انعقد بتونس يومي 10 و11 جويلية 2025.

ومن جهته أعرب المسؤول الأممي عن تقديره للمستوى المتميز للقدرات المهنية للوحدات العسكريّة والأمنية التونسية، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لمزيد التباحث حول تدعيم مشاركة تونس في عمليات السلام، وتشجيعها على الاستمرار في المساهمة الفاعلة في حفظ السلم والأمن الدولي.

كما أكد حرص المصالح المختصة في منظمة الأمم المتّحدة على تفعيل نتائج اجتماع تونس خاصة فيما يتصل بالرقمنة والتكوين.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315436


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 سبتمبر 2025 | 3 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:37
12:18
06:10
04:43
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet27°
24° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-20
29°-21
27°-22
26°-21
29°-22
  • Avoirs en devises
    24869,8

  • (24/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41989 DT        1$ =2,90295 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/09)   1236,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    