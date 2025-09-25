القيروان: انطلاق انجاز السوق المركزي سيدي عرفة بكلفة تناهز 11 مليون دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d4dfa1634037.27304389_njgqolkiehfmp.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت امس الأربعاء اشغال إنجاز السوق المركزي سيدي عرفة وسط مدينة القيروان على مساحة 5 الاف متر مربع وبكلفة تناهز 11 مليون دينار بتمويل من الإدارة العامة للتنمية الجهوية.

وافاد رئيس مشروع التنمية المندمجة بمعتمدية القيروان الشمالية والجنوبية،عماد بدري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بان اشغال هذا المشروع تمتد على عامين ،وسيمكن من القضاء على الانتصاب الفوضوي وتجميع التجار في فضاء عصري ومنظم ،كما سيمكن من الحد من الاختناق المروري الناجم عن الانتصاب الفوضوي وخلق حركية تجارية وسط المدينة.

وأضاف ان هذه السوق هي الأولى من نوعها في الجمهورية ،وهي عبارة عن مركب يضم 200 محل تجاري وإدارة للخدمات البلدية السريعة ومطاعم ووحدات صحية وماوى للسيارات ..ز

