القيروان: انطلاق انجاز السوق المركزي سيدي عرفة بكلفة تناهز 11 مليون دينار
انطلقت امس الأربعاء اشغال إنجاز السوق المركزي سيدي عرفة وسط مدينة القيروان على مساحة 5 الاف متر مربع وبكلفة تناهز 11 مليون دينار بتمويل من الإدارة العامة للتنمية الجهوية.
وافاد رئيس مشروع التنمية المندمجة بمعتمدية القيروان الشمالية والجنوبية،عماد بدري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بان اشغال هذا المشروع تمتد على عامين ،وسيمكن من القضاء على الانتصاب الفوضوي وتجميع التجار في فضاء عصري ومنظم ،كما سيمكن من الحد من الاختناق المروري الناجم عن الانتصاب الفوضوي وخلق حركية تجارية وسط المدينة.
وأضاف ان هذه السوق هي الأولى من نوعها في الجمهورية ،وهي عبارة عن مركب يضم 200 محل تجاري وإدارة للخدمات البلدية السريعة ومطاعم ووحدات صحية وماوى للسيارات ..ز
ومن جانبه ،بين الكاتب العام لبلدية القيروان، حمادي عبد الله ان هذا المشروع هو من المشاريع الاقتصادية ذات الأهمية البالغة في مدينة القيروان ،ويشع على 35 الف مواطن حول فضاء السوق، مشيرا الى بلدية القيروان تساهم في هذا المشروع ب 5ر2 مليون دينار .
ويعد هذا المشروع من المشاريع الحيوية في مدينة القيروان ومن شأنها دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فضاء تجاري منظم يلبي حاجيات الباعة والتجار على حد السواء
يذكر ان والي القيروان، ذاكر البرقاوي أعطى امس إشارة الانطلاق الفعلي لهذا المشروع بحضور مختلف الإطارات الجهوية وذلك اثر انتهاء مرحلة الدراسات ،كما تجدر الإشارة الى ان المشروع ينجز على قسطين كل قسط يدوم 12 شهرا .
