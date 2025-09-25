عامر بحبةز أمطار غزيرة محليّة تشمل أغلب الولايات حتى بداية أكتوبر
قدّم الخبير في الطقس والأستاذ المبرّز في الجغرافيا عامر بحبة، في مداخلة ضمن برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، قراءة مفصّلة للتطورات المرتقبة في الحالة الجوية.
وأوضح أنّ التقلبات الجوية ستتواصل اليوم وفي قادم الأيام، حيث ستنطلق الأمطار من الجهات الغربية لتشمل تدريجيا عددا من الولايات بالشمال والوسط وصولا إلى بعض مناطق الجنوب، مع تسجيل أمطار محليّة غزيرة وفي فترات زمنية قصيرة، خاصة بعد الظهر وخلال ساعات الليل.
وأشار بحبة إلى وجود سيناريوهين رئيسيين حسب النماذج الجوية:
* الأول يرجّح بداية التقلبات من الكاف وجندوبة باتجاه الشمال الشرقي والسواحل.
* والثاني ينطلق من القصرين وسيدي بوزيد في اتجاه الوسط والجنوب الشرقي.
كما أكد أنّ الأمطار ستتواصل على امتداد 72 ساعة القادمة (الخميس، الجمعة والسبت) لتشمل أغلب الولايات، على أن تتراجع نسبيا يومي الأحد والاثنين، قبل أن تعود بقوّة ابتداء من الثلاثاء أو الأربعاء وفق أغلب النماذج العالمية.
وفي ما يتعلّق بالسدود، كشف أنّ كميات الأمطار الأخيرة سمحت بدخول حوالي 8 ملايين متر مكعب من المياه، وهو ما يعادل استهلاك عدة أيام.
وختم بحبة بالتأكيد على أنّ النماذج الأمريكية والأوروبية مازالت إيجابية، متوقّعا فترة ممطرة مع بداية أكتوبر، تشمل مناطق واسعة من البلاد.
