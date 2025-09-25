عامر بحبةز أمطار غزيرة محليّة تشمل أغلب الولايات حتى بداية أكتوبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dff6d251b7d6.28774139_kjngpeoimfhlq2.jpg width=100 align=left border=0>

قدّم الخبير في الطقس والأستاذ المبرّز في الجغرافيا عامر بحبة، في مداخلة ضمن برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، قراءة مفصّلة للتطورات المرتقبة في الحالة الجوية.



وأوضح أنّ التقلبات الجوية ستتواصل اليوم وفي قادم الأيام، حيث ستنطلق الأمطار من الجهات الغربية لتشمل تدريجيا عددا من الولايات بالشمال والوسط وصولا إلى بعض مناطق الجنوب، مع تسجيل أمطار محليّة غزيرة وفي فترات زمنية قصيرة، خاصة بعد الظهر وخلال ساعات الليل.

