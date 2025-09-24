في الأمم المتحدة: تونس تدعو إلى إصلاح عادل وشامل للنظام المالي الدولي وتطالب الدول المانحة بالإيفاء بتعهداتها المالية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d441ced90171.51592397_qnpefhokmiljg.jpg width=100 align=left border=0>

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، نيابة عن رئيس الجمهورية، في "القمة الدورية الأولى من أجل اقتصاد عالمي مستدام وشامل وقادر على الصمود"، المنعقدة اليوم الأربعاء بنيويورك، في إطار متابعة توصيات "ميثاق المستقبل"، وذلك بحضور الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وممثلي المؤسسات المالية والمنظمات الدولية ومجموعات G20 و G7 .



وفي كلمة تونس بهذه المناسبة، ثمّن الوزير مبادرة الأمين العام للمنظمة الأممية، بعقد هذا الاجتماع الذي يشكل منصة لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الدوليين، وملاءمة السياسات الاقتصادية العالمية مع أهداف التنمية الشاملة، مؤكدا أن عقد هذه القمة بصفة دورية يعدّ خطوة هامة نحو تسريع تنفيذ "أجندة 2030" ودعم البلدان النامية في مواجهة التحديات الماثلة، خاصة في ظل اتساع فجوة تمويل التنمية، وارتفاع كلفة خدمة الدين، وتصاعد التوترات التجارية، وتراجع المساعدات الرسمية.

