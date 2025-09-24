مجلس وزاري ينظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d4414b6c0d98.15255780_qgnlohmjipefk.jpg width=100 align=left border=0>

أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح الأربعاء 24 سبتمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص لمناقشة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.



وأكدت رئيسة الحكومة أنّ هذه الوثيقة تمثل أداة توجيهية لترجمة المبادئ الدستورية الرامية إلى تعزيز السيادة الوطنية وتجسيد العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أنّ الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يعدّ محطة محورية في تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030.

