الحماية المدنيّة تتوجه بجملة من التوصيات على ضوء الوضع الجوي المتوقع

توجه الديوان الوطني للحماية المدنية، في بلاغ اليوم الأربعاء، بجملة من التوصيات إلى عموم المواطنين على ضوء الوضع الجوي المتوقع، حرصا منه على سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.



وذكر الديوان أنه من المتوقع أن يستمر، اليوم الأربعاء، نزول الأمطار بالشمال والوسط وتكون الأمطار مؤقتا رعدية مع تسجيل هطول محلي غزير بالمناطق الساحلية وبالوسط في ساعات ما بعد الظهر.

