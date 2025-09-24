Babnet   Latest update 13:19 Tunis

الحماية المدنيّة تتوجه بجملة من التوصيات على ضوء الوضع الجوي المتوقع

Publié le Mercredi 24 Septembre 2025 - 13:11
      
توجه الديوان الوطني للحماية المدنية، في بلاغ اليوم الأربعاء، بجملة من التوصيات إلى عموم المواطنين على ضوء الوضع الجوي المتوقع، حرصا منه على سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

وذكر الديوان أنه من المتوقع أن يستمر، اليوم الأربعاء، نزول الأمطار بالشمال والوسط وتكون الأمطار مؤقتا رعدية مع تسجيل هطول محلي غزير بالمناطق الساحلية وبالوسط في ساعات ما بعد الظهر.



وأوصى الديوان بالابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول وتجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية مثل الأودية والمنشآت المائية، داعيا في ذات السياق إلى تجنب المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الظروف لما يمكن أن تسببه من حوادث خطيرة.

كما حث من يقطنون في مناطق منخفضة أو في وحدات سكنية متنقلة (خيام) على الانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمانا.

ودعا عموم المواطنين إلى تفقد قنوات تصريف مياه الأمطار حول المنازل والمحلات التجارية وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح القوية (الألواح الإعلانية واللافتات) وتجنب لمس الأعمدة الكهربائية أثناء وبعد نزول الأمطار.

وأوصى الديوان مستعملي الطريق بتجنب ركن السيارات تحت الأشجار أثناء فترة هبوب الرياح القوية والعواصف الرعدية لإمكانية سقوط الأغصان أو اقتلاع الأشجار بالكامل.

ودعا المواطنين إلى متابعة التطورات الجوية عبر وسائل الإعلام واتباع توصيات الجهات المختصة في حالة الطوارئ، مذكّرا بإمكانية الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198.


الأربعاء 24 سبتمبر 2025 | 2 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:38
12:18
06:09
04:42
الرطــوبة:
% 57
