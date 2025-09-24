Babnet   Latest update 15:05 Tunis

الدورة الثانية للصالون المهني للصناعات التقليدية من 6 الى 12 اكتوبر المقبل بقصر المعرض بالكرم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62ac7c86e4ae64.48814849_lokqjihpenfmg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 24 Septembre 2025
      
من المنتظر، أن يحتضن قصر المعارض بالكرم، من 6 الى 12 أكتوبر المقبل، الدورة الثانية للصالون المهني للصناعات التقليدية .

ويندرج هذا الصالون الذي ينظمه الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في اطار مشروع creative tunisia

الممول من الاتحاد الاوروبي والوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية.


ويعد هذا المعرض مناسبة هامة للمهنيين والحرفيين في الصناعات التقليدية لبناء شراكات استراتيجية وتلقي الطلبات والتعريف بمنتوجاتهم ذات الجودة العالية بالسوق التونسية والاجنبية .

ويهدف هذا الصالون الى جذب أصحاب المحلات وتجار الجملة ومهندسي الديكور والمؤسسات التجارية والفندقية لاقتناء المنتوجات الاصلية التقليدية التونسية من أثاث وخزف وبلور ومنتجات التزويق والديكور والهدايا التذكارية.

مشروع 'آرتي كريا' هو صالون مهني للصناعات التقليدية والتجديد في تونس يهدف الى ابراز فنون الصناعات التقليدية التونسية وتشجيع التجديد في هذه الصناعات .

رصد


Babnet

