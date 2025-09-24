الدورة الثانية للصالون المهني للصناعات التقليدية من 6 الى 12 اكتوبر المقبل بقصر المعرض بالكرم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62ac7c86e4ae64.48814849_lokqjihpenfmg.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر، أن يحتضن قصر المعارض بالكرم، من 6 الى 12 أكتوبر المقبل، الدورة الثانية للصالون المهني للصناعات التقليدية .



ويندرج هذا الصالون الذي ينظمه الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في اطار مشروع creative tunisia

