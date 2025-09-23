Babnet   Latest update 22:35 Tunis

مجلس وزاري ينظر في مشروع قانون المالية 2026 على مستوى الاحكام والميزانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d30b722029c8.43034277_gqehjfkolpimn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 23 Septembre 2025 - 22:03 قراءة: 1 د, 0 ث
      
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري صباح الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 على مجلس وزاري بالقصبة خُصص للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية).

وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع القانون يمثل آلية أساسية لتجسيد مبادئ الدستور وتحقيق التنمية العادلة بين مختلف الجهات، مشددة على ضرورة أن يوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي، بما يرسخ العدالة الاجتماعية ويحد من الفوارق.



وقدّمت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عرضاً حول المشروع، الذي توزع على ثلاثة محاور رئيسية:

المحور الأوّل: تكريس الدولة الاجتماعية

* ضمان العدالة الاجتماعية وتوسيع التغطية الصحية.
* دعم الأمن الغذائي وتخفيف العبء الجبائي على الأفراد.
* مكافحة التشغيل الهش وإحداث مواطن شغل جديدة.
* تشجيع استثمار التونسيين المقيمين بالخارج.

المحور الثاني: دعم الاستثمار والتنمية الشاملة

* تحفيز الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية والعمومية.
* تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 وتحسين البنية التحتية.
* دعم الصناعة الوطنية والسياحة.
* تعزيز التحول الرقمي والانتقال الطاقي.

المحور الثالث: إصلاح المنظومة الجبائية

* مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي.
* رقمنة الخدمات الجبائية وتشجيع الدفع الإلكتروني.
* دعم موارد الميزانية مع التعويل على الذات.

وفي ختام المجلس، أوصى المشاركون بعرض الصيغة النهائية لمشروع القانون على أنظار مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315362


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 | 1 ربيع الثاني 1447
الاعتدال الخريفي
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:39
12:19
06:08
04:41
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet32°
24° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
27°-21
28°-20
30°-22
27°-22
  • Avoirs en devises
    24938,9

  • (23/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41950 DT        1$ =2,91026 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/09)   871,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    