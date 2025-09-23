مجلس وزاري ينظر في مشروع قانون المالية 2026 على مستوى الاحكام والميزانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d30b722029c8.43034277_gqehjfkolpimn.jpg width=100 align=left border=0>

أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري صباح الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 على مجلس وزاري بالقصبة خُصص للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية).



وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع القانون يمثل آلية أساسية لتجسيد مبادئ الدستور وتحقيق التنمية العادلة بين مختلف الجهات، مشددة على ضرورة أن يوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي، بما يرسخ العدالة الاجتماعية ويحد من الفوارق.

