انطلاق نشاط وحدة بنك الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d2ea9801f189.15443239_mfkgonpihjeql.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Septembre 2025 - 19:43
      
انطلق اليوم، الثلاثاء، بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد نشاط وحدة جديدة لبنك الدم لإعداد مشتقات الدم والصفائح الدموية، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة.

     وبينت الوزارة في بلاغ لها، ان الكلفة الجملية للمشروع، الذي يرمي الى الاستجابة الى حاجيات مواطني الجهة، قد بلغت 120 ألف دينار.



     واضافت ان هذه الوحدة ستدعم الجراحة والحالات الحرجة وتقلّص مدة انتظار المرضى، وذلك في إطار تقريب وتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين.


