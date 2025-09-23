مدنين: 90 الف طن تقديرات صابة الزيتون الاولية لهذا الموسم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62060c20125113.62018792_jpkhqmiglofen.jpg width=100 align=left border=0>

تقدر صابة الزيتون لهذا الموسم ب90 الف طن من الزيتون، اي ما يعادل 18 الف طن من الزيت، مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بالموسم الماضي الذي بلغت فيه الصابة 105 الاف طن من الزيتون، وفق رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بغدادي الجراي.

واضاف الجراي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، انه ستتم مناقشة عدد من المحاور على غرار تحديد افتتاح الموسم وضبط التسعيرة، وسيقع طرحها في اجتماع اللجنة الجهوية لتنظيم ومتابعة موسم جني الزيتون يوم الخميس المقبل، واشار الى تواصل الاستعدادات لانجاح الموسم وضمان زيوت جيدة باعتماد ممارسات سليمة من الجني الى النقل والتحويل وفي مختلف المراحل.

واشار الى انطلاق اعمال اللجنة الجهوية لمراقبة المعاصر منذ الاثنين الماضي، في مراقبة تسبق افتتاح الموسم، لمتابعة وضعية المعاصر وتوجيه اصحابها الى التدخل في حالة رصد نقائص، اضافة الى دعوة الفلاحين واصحاب المعاصر، الى تقديم مطالب في فرش المرجين قبل انطلاق الموسم لاعتبار ان التقديرات الاولية تفيد امكانية فرش المرجين على مساحة 1500 هك.

