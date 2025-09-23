بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر: الدور ثمن النهائي - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره التشيكي صفر-3

انهزم المنتخب التونسي امام نظيره التشيكي بنتيجة 3-صفر خلال المواجهة التي دارت اليوم الثلاثاء لحساب ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر المقامة حاليا في الفيليبين.

وبادر المنتخب التشيكي بكسب شوطين (25-19 و25-18) قبل ان يعود زملاء الياس قرامصلي ويظهروا ندّية كبرى خلال الشوط الثالث الذي بدا سجالا بين الفريقين، الا ان خبرة السداسي التشيكي جعلته يحسم المباراة في شوطها الثالث بصعوبة 25-23.





وكان ابناء المدرب الإيطالي كاميلو بلاتشي ضمنوا التأهل الى الدور ثمن النهائي بعد ان انهوا منافسات الدور الاول في صدارة المجموعة الاولى من فوز في الجولة الاولى على الفيلبين 3-صفر وهزيمة في الجولة الثانية امام ايران 1-3 قبل الانتصار على المنتخب المصري بثلاثة اشواط نظيفة.والتحقت تشيكيا بمنتخبات تركيا وبولونيا وايطاليا وبلجيكيا وبلغاريا والولايات المتحدة الامريكية التي ضمنت في وقت سابق مقعدا في ربع نهائي، في انتظار تحديد هوية المنتخب الاخير في الدور الموالي من خلال مواجهة ستجمع اليوم صربيا وايران انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت تونس.