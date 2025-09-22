Babnet   Latest update 13:16 Tunis

الدورة الاولى لصالون الابتكارات الفلاحية والتكنولوجيات المائية من 22 الى 25 اكتوبر المقبل بمعرض قابس الدولي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c68624fd323e6.15180905_pnmgehojfqikl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 13:16 قراءة: 0 د, 30 ث
      
من المنتظر، أن يحتضن معرض قابس الدولي، من 22 الى 25 أكتوبر المقبل، الدورة الاولى لصالون الابتكارات الفلاحية والتكنولوجيات المائية.

ويهدف الصالون الذي سيشارك فيه عدد من المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الفلاحي وممثلين عن الهياكل الفلاحية ومؤسسات التمويل والتأمين الى عرض آخر التقنيات الحديثة والابتكارات في مجالات الري والاسمدة والزراعة.



ويعد هذا الصالون منصة هامة لمناقشة مشاغل المهنيين والفاعلين في القطاع الفلاحي على غرار دفع الاستثمار ومزيد تعزيز القطاع الفلاحي في ظل التغيرات المناخية.

ويتضمن البرنامح مداخلات حول تخزين المياه والمواد الغذائية السائلة بأنواعها والصحة الحيوانية والاعلاف الى جانب الطاقة الشمسية في المجال الفلاحي وندرة المياه وانتاج الرمان والتين والزيتون.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315245


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 30 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:18
15:40
12:19
06:07
04:40
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-21
32°-21
27°-23
28°-21
28°-21
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    