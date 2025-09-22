الدورة الاولى لصالون الابتكارات الفلاحية والتكنولوجيات المائية من 22 الى 25 اكتوبر المقبل بمعرض قابس الدولي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c68624fd323e6.15180905_pnmgehojfqikl.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر، أن يحتضن معرض قابس الدولي، من 22 الى 25 أكتوبر المقبل، الدورة الاولى لصالون الابتكارات الفلاحية والتكنولوجيات المائية.



ويهدف الصالون الذي سيشارك فيه عدد من المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الفلاحي وممثلين عن الهياكل الفلاحية ومؤسسات التمويل والتأمين الى عرض آخر التقنيات الحديثة والابتكارات في مجالات الري والاسمدة والزراعة.

