الدورة الاولى لصالون الابتكارات الفلاحية والتكنولوجيات المائية من 22 الى 25 اكتوبر المقبل بمعرض قابس الدولي
من المنتظر، أن يحتضن معرض قابس الدولي، من 22 الى 25 أكتوبر المقبل، الدورة الاولى لصالون الابتكارات الفلاحية والتكنولوجيات المائية.
ويهدف الصالون الذي سيشارك فيه عدد من المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الفلاحي وممثلين عن الهياكل الفلاحية ومؤسسات التمويل والتأمين الى عرض آخر التقنيات الحديثة والابتكارات في مجالات الري والاسمدة والزراعة.
ويعد هذا الصالون منصة هامة لمناقشة مشاغل المهنيين والفاعلين في القطاع الفلاحي على غرار دفع الاستثمار ومزيد تعزيز القطاع الفلاحي في ظل التغيرات المناخية.
ويتضمن البرنامح مداخلات حول تخزين المياه والمواد الغذائية السائلة بأنواعها والصحة الحيوانية والاعلاف الى جانب الطاقة الشمسية في المجال الفلاحي وندرة المياه وانتاج الرمان والتين والزيتون.
