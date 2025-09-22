فيلم "السودان يا غالي" للمخرجة التونسية هند المدب يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي في اختتام مهرجان بغداد السينمائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d0e4a0b2eee7.59447088_jigphqfkomlne.jpg width=100 align=left border=0>

فاز فيلم "السودان يا غالي" للمخرجة التونسية هند المدب بجائزة أفضل فيلم وثائقي في اختتام الدورة الثانية لمهرجان بغداد السينمائي، الذي احتضنته العاصمة العراقية على امتداد أسبوع كامل من العروض والأنشطة الفنية والثقافية.



كما توّج الفيلم التونسي "على الحافة" للمخرجة سحر العشي بجائزة لجنة التحكيم للأفلام القصيرة.

