فيلم "السودان يا غالي" للمخرجة التونسية هند المدب يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي في اختتام مهرجان بغداد السينمائي
فاز فيلم "السودان يا غالي" للمخرجة التونسية هند المدب بجائزة أفضل فيلم وثائقي في اختتام الدورة الثانية لمهرجان بغداد السينمائي، الذي احتضنته العاصمة العراقية على امتداد أسبوع كامل من العروض والأنشطة الفنية والثقافية.
كما توّج الفيلم التونسي "على الحافة" للمخرجة سحر العشي بجائزة لجنة التحكيم للأفلام القصيرة.
وشكّلت هذه الدورة مناسبة مميّزة لتكريم السينما التونسية التي كانت ضيف شرف المهرجان، حيث حظي الجمهور العراقي بمتابعة باقة من أهم الأعمال السينمائية التونسية الحديثة والقديمة وفق ما ذكرته وزارة الثقافة بصفحتها الرسمية "فايسبوك".
كما تم تنظيم لقاءات فكرية جمعت بين سينمائيين تونسيين وعراقيين وعرب ،إضافة إلى حوارات مفتوحة حول التجربة السينمائية التونسية وما حققته من حضور عربي ودولي
