بعد جولة أوروبية راقصون من فرقة باليه أوبرا تونس يقدمون عرض "كارمن دانسي"

قدم خمسة عشر راقصا من فرقة باليه أوبرا تونس، مساء أمس السبت على مسرح الجهات بمدينة الثقافة بتونس العاصمة، نسخة جديدة من عرض "كارمن دانسي" من تصميم وإخراج الراقص ومصمم الرقصات الفرنسي الجزائري سفيان أبو لقرع.



وصعد على الركح خلود بن عبد الله وسيرين قلعي وأميمة المناعي ورنيم الكافي وأماني الشطي وهشام الشبلي وعمر عباس وعبد المنعم خميس وحمدي الطرابلسي وحازم الشابي وقيس الحرباوي وياسين الخراط وأحمد جريندي وإلياس التريكي وأسامة خليفي ليأثثوا هذه النسخة الجديدة من كارمن، وهي نسخة مجانية من الأوبرا الكوميدية الشهيرة للملحن الفرنسي جورج بيزيه.



كارمن دانسيه: نسخة رصينة بدون ديكور



وتتوقف أوبرا "كارمن دانسيه" (ساعة ونصف) في تونس قبل استئناف رحلتها الأوروبية لموسم 2025-2026. وخلال جولتها الأوروبية الأخيرة، عُرضت أوبرا "كارمن دانسيه" لراقصي فرقة باليه الأوبرا في مسارح مختلفة في ألمانيا وفرنسا، "أمام ما يقارب 12,000 متفرج"، كما ذكر أبو لقرع في مقطع فيديو.ويُعد عرض الليلة الماضية الأول للموسم الجديد 2025-2026 على مسرح أوبرا تونس، وتُقدم النسخة الجديدة من "كارمن دانسيه" حصريًا من قِبل راقصي فرقة باليه الأوبرا.ويعد هذا العمل الفني من إنتاج مسرح أوبرا تونس بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمعهد الفرنسي في تونس، وتولى تصميم رقصات هذه الأوبرا الراقصة وإخراجها سفيان أبو لقرع، أما أزياء العرض فهي من باليه جنيف و"لوميير" لـآلان بارادي.أُنشئت أوبرا كارمن لجورج بيزيه عام 1875، وهي الأوبرا الفرنسية الأكثر أداءً في العالم. في عام 2024، تم عرض النسخة الأوبرالية من كارمن عدة مرات في تونس، بمشاركة العديد من المطربين والموسيقيين من الأوركسترا السيمفونية التونسية.وأدت مرام بوحبال دور كارمن وحسن دوس دور دون جوزيه وهيثم حضيري دور إسكاميلو وهي الأدوار الرئيسية في هذه النسخة المقتبسة من العمل الذي يحمل نفس الاسم .وكارمن بائعة سيجار غجرية في إشبيلية حوالي عام 1820 وكانت تطمح فقط إلى الحرية والاستقلال وتغوي دون جوزيه، وهو عسكري شاب مخطوب بالفعل، والذي سرعان ما طور شغفًا سيكون قاتلا لكليهما. ومن أجل حب كارمن، سيتخلى دون جوزيه عن خطيبته ميكايلا، وسيترك الجندية وينضم إلى المهربين ولكن الغيرة ستستحوذ عليه، وسرعان ما ستسأم منه كارمن التي تستسلم لإغواء مصارع الثيران الشهير إسكاميلو. في المشهد الأخير أمام الحلبة، طعنها دون خوسيه، وقد غلبه اليأس، بخنجر، بينما يظهر إسكاميلو على درجات السيرك، محاطًا بالجمهور.وعرض العمل لأول مرة في 3 مارس 1875، وتعد كارمن الأوبرا الأكثر شعبية للملحن الفرنسي جورج بيزيه (25 أكتوبر 1838 - 3 جوان 1875)، الذي توفي بعد بضعة أشهر من عرضها الأول عن عمر يناهز 36 عامًا. ولأول مرة في تاريخ الأوبرا، تقدم كارمن لبيزيه قصة تستحضر العاطفة والعنف ونهاية مأساوية. في ذلك الوقت، لم يتم استقبال عمل بيزيه بشكل جيد. ووفقًا لمواقع الموسيقى الكلاسيكية، فقد تم اعتبار كارمن عملاً "يبتعد عن الاتفاقيات الدرامية ويتعارض مع القواعد التقليدية لشخصيات الأوبرا".وبالنسبة لهذه النسخة الراقصة من كارمن، يؤكد سفيان أبو لقرع "لا يوجد ديكور، في العمل فقط دعوة المتفرجين للتركيز على الموسيقى والرقص".يقدم مصمم الرقصات "تصميم رقصات، مكتوب عمدًا في حركات جماعية دائمة، يذكرنا بقوة البحر الأبيض المتوسط، الذي يوحد المغرب وأوروبا".ويضيف قائلا "إنها قبل كل شيء الموسيقى، الرقيقة والحزينة، المليئة بالحماس والمرح والمتاحة دائمًا، والتي دفعتني إلى مزج كتابتي الراقصة بها.أنه التحدي الأكثر تحفيزًا بالنسبة لي، لأنني أذهب في نقطة مقابلة لهذه الأوبرا الكوميدية المشبعة بالذاكرة الجماعية، واختيار هندسة معمارية راقية بفضل الأضواء التي ابتكرها آلان باراديس"، وهو ما يمكن قراءته في ملخص نُشر على الموقع الإلكتروني لشركته "البراكة".ويستحضر مصمم الرقصات عالمًا شعريًا محاطًا بأصوله وتصوراته الشرقية، حيث يسعى إلى "نقل وإعادة اختراع ليس "كارمن" واحدة ولكن "كارمن" متعددة. ومن خلال الكوريغرافيا، تبرز فرقة الباليه في مسرح أوبرا تونس شخصيات "كارمنسيتا" المزدوجة، برغبة وحسية وحيوية.وبدأ سفيان أبو لقرع مسيرته المهنية كراقص ومؤدي في مسرح الرقص SOAP في فرانكفورت (المانيا) مع روي هورتا، والذي أصبح مساعدًا له في فرقة باليه جولبنكيان في لشبونة (البرتغال). و في عام 1997، أسس شركة "البراكة" التي كان فيها فنانًا مشاركًا. وانتشرت سمعة الشركة بسرعة خارج الحدود وتبعتها جولات في جميع أنحاء العالم.