Babnet   Latest update 20:10 Tunis

رابطة ابطال افريقيا : الاتحاد المنستيري يروض اسود الشرق السيراليوني برباعية نظيفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d03c1424ddd7.32261153_flkpeqmgjionh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Septembre 2025 - 18:45 قراءة: 0 د, 26 ث
      
فتح الاتحاد المنستيري ابواب التاهل الى الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم على مصراعيه اثر فوزه مساء اليوم الاحد على اسود الشرق السيراليوني بنتيجة 4-صفر بمناسبة اللقاء الذي جمعهما بملعب حمادي العقربي برادس ضمن ذهاب الدور التمهيدي الاول للمسابقة.
ويدين الاتحاد المنستيري في فوزه العريض لابي بكر باري (35) ضد مرماه وياسين العمري (61) وشريف بوديان (83) ومالكولم الحميدي (90+4).
ويجدد فريق عاصمة الرباط مواجهته لنادي اسود الشرق السيراليوني يوم الاحد القادم في اياب الدور التمهيدي الاول بملعب حمادي العقربي برادس.

 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315219


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 21 سبتمبر 2025 | 29 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:46
18:20
15:40
12:19
06:06
04:40
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet33°
27° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-22
33°-21
32°-22
27°-22
27°-21
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    