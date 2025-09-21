رابطة ابطال افريقيا : الاتحاد المنستيري يروض اسود الشرق السيراليوني برباعية نظيفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d03c1424ddd7.32261153_flkpeqmgjionh.jpg width=100 align=left border=0>

فتح الاتحاد المنستيري ابواب التاهل الى الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم على مصراعيه اثر فوزه مساء اليوم الاحد على اسود الشرق السيراليوني بنتيجة 4-صفر بمناسبة اللقاء الذي جمعهما بملعب حمادي العقربي برادس ضمن ذهاب الدور التمهيدي الاول للمسابقة.

ويدين الاتحاد المنستيري في فوزه العريض لابي بكر باري (35) ضد مرماه وياسين العمري (61) وشريف بوديان (83) ومالكولم الحميدي (90+4).

ويجدد فريق عاصمة الرباط مواجهته لنادي اسود الشرق السيراليوني يوم الاحد القادم في اياب الدور التمهيدي الاول بملعب حمادي العقربي برادس.





