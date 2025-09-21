رابطة ابطال افريقيا: الترجي الرياضي يفوز على القوات المسلحة من النيجر 3-صفر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d03b48d70677.98958383_mgqepoklijhnf.jpg width=100 align=left border=0>

وضع الترجي الرياضي قدما في الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم اثر فوزه مساء اليوم الاحد على نادي القوات المسلحة من النيجر بنتيجة 3-صفر في المباراة التي جمعت بينهما ضمن ذهاب الدور التمهيدي الاول للمسابقة والتي احتضنها ملعب سايني كونتشتي بالعاصمة نيامي.

وجاء انتصار الترجي الرياضي بفضل هدف الجزائري كسيلة بوعالية (5) وابوبكر دياكيتي (54 و83).

وستدور مباراة الاياب يوم السبت القادم بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة السادسة مساء.





